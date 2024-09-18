https://ria.ru/20240918/svo-1973353368.html

Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России

Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России - РИА Новости, 18.09.2024

Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России

Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:52

2024-09-18T11:52

2024-09-18T12:00

специальная военная операция на украине

венгрия

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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несет угрозу эскалации... Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

венгрия

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венгрия, россия, европа, сво, украина