https://ria.ru/20240918/svo-1973353368.html
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России - РИА Новости, 18.09.2024
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России
Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:52
2024-09-18T11:52
2024-09-18T12:00
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несет угрозу эскалации... Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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венгрия, россия, европа, сво, украина
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Европа, СВО, Украина
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России
МИД Венгрии: разрешение бить вглубь России повышает риск эскалации
БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несет угрозу эскалации... Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.