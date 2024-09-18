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Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 18.09.2024 (обновлено: 12:00 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/svo-1973353368.html
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России - РИА Новости, 18.09.2024
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России
Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:52
2024-09-18T12:00
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
европа
сво
украина
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несет угрозу эскалации... Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html
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венгрия, россия, европа, сво, украина
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Европа, СВО, Украина
Венгрия обеспокоена возможным разрешением на дальнобойные удары по России

МИД Венгрии: разрешение бить вглубь России повышает риск эскалации

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Стрингер
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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрию тревожит возможное разрешение на дальнобойные ракетные удары по территории РФ, это противоречило бы интересам безопасности Европы и точно повысило бы риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несет угрозу эскалации... Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"
17 сентября, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияЕвропаСВОУкраина
 
 
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