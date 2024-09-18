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Энергообъекты в Сумах подверглись атаке - РИА Новости, 18.09.2024
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08:10 18.09.2024 (обновлено: 08:30 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/sumy-1973317322.html
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке - РИА Новости, 18.09.2024
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке
Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:10
2024-09-18T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Украинский телеканал "Общественное" ночью в среду сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным областной военной администрации, в ночь на среду нанесен "удар по энергетическим объектам города Сумы". "Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", - говорится в сообщении, опубликованном Сумской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html
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в мире, сумы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке

Сумская ОВА сообщила об атаке на энергообъекты в Сумах на севере Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.
Украинский телеканал "Общественное" ночью в среду сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным областной военной администрации, в ночь на среду нанесен "удар по энергетическим объектам города Сумы".
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"Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", - говорится в сообщении, опубликованном Сумской областной военной администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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