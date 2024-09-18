https://ria.ru/20240918/sumy-1973317322.html

Энергообъекты в Сумах подверглись атаке

Энергообъекты в Сумах подверглись атаке - РИА Новости, 18.09.2024

Энергообъекты в Сумах подверглись атаке

Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:10

2024-09-18T08:10

2024-09-18T08:30

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Украинский телеканал "Общественное" ночью в среду сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным областной военной администрации, в ночь на среду нанесен "удар по энергетическим объектам города Сумы". "Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", - говорится в сообщении, опубликованном Сумской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины