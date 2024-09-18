https://ria.ru/20240918/sumy-1973317322.html
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке - РИА Новости, 18.09.2024
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке
Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:10
2024-09-18T08:10
2024-09-18T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Энергетические объекты города Сумы на севере Украины подверглись атаке, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Украинский телеканал "Общественное" ночью в среду сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным областной военной администрации, в ночь на среду нанесен "удар по энергетическим объектам города Сумы". "Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", - говорится в сообщении, опубликованном Сумской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html
сумы
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Энергообъекты в Сумах подверглись атаке
Сумская ОВА сообщила об атаке на энергообъекты в Сумах на севере Украины