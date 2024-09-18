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Двух ростовчан осудили за подготовку покушения на сотрудника ФСБ в Крыму - РИА Новости, 18.09.2024
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20:37 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sud-1973511874.html
Двух ростовчан осудили за подготовку покушения на сотрудника ФСБ в Крыму
Двух ростовчан осудили за подготовку покушения на сотрудника ФСБ в Крыму - РИА Новости, 18.09.2024
Двух ростовчан осудили за подготовку покушения на сотрудника ФСБ в Крыму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Артура Агасаряна и Алексея Васютина, обвиняемых в планировании теракта в Крыму по заданию украинских... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:37
2024-09-18T20:37
происшествия
россия
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Артура Агасаряна и Алексея Васютина, обвиняемых в планировании теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб, к 20 годам и 6 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда. "В соответствии с приговором суда… назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Агасаряну… 20 лет… колонии строгого режима… со штрафом 500 тысяч рублей... Васютину… 6 лет строгого режима, со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года гражданин России Агасарян через мессенджеры установил контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и в ходе общения был завербован этой спецслужбой. Агасарян 4 мая 2023 года в городе Керчи в Крыму вел наблюдение за интересующим ГУР лицом, снимал его на телефон и отправил видео представителю спецслужбы. В дальнейшем Агасарян арендовал нежилое помещение в Крыму, где вел скрытную видеофиксацию грузовых поездов и грузов, включая вооружение и военную технику, и также отправил представителю спецслужбы Украины. Кроме того, 8 июня 2023 года Агасарян, находясь в Керчи, получил задание найти сотрудника УФСБ РФ, изучить маршруты его передвижения и места пребывания для последующего совершения теракта. Эти сведения подсудимый собрал и передал представителю украинской разведки. После Агасарян получил координаты тайника и ориентира места нахождения взрывчатки и компонентов для изготовления СВУ. Также он получил задание приобрести компоненты для крепления СВУ к автомобилю сотрудника УФСБ, средство доставки, камуфляж, и инструкцию о способе изготовления СВУ для последующего совершения теракта. Агасарян вместе с Васютиным 26 июня 2023 года незаконно приобрели компоненты, пригодные для изготовления радиоуправляемого СВУ, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России. Уточняется, что Агасарян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению), частью 1 статьи 205 (террористический акт) подпунктами "а", "в" части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Васютин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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происшествия, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина
Происшествия, Россия, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Украина
Двух ростовчан осудили за подготовку покушения на сотрудника ФСБ в Крыму

Суд в Ростове-на-Дону дал 20 и 6 лет двум мужчинам за подготовку теракта в Крыму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Артура Агасаряна и Алексея Васютина, обвиняемых в планировании теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб, к 20 годам и 6 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда.
"В соответствии с приговором суда… назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Агасаряну… 20 лет… колонии строгого режима… со штрафом 500 тысяч рублей... Васютину… 6 лет строгого режима, со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года гражданин России Агасарян через мессенджеры установил контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и в ходе общения был завербован этой спецслужбой. Агасарян 4 мая 2023 года в городе Керчи в Крыму вел наблюдение за интересующим ГУР лицом, снимал его на телефон и отправил видео представителю спецслужбы. В дальнейшем Агасарян арендовал нежилое помещение в Крыму, где вел скрытную видеофиксацию грузовых поездов и грузов, включая вооружение и военную технику, и также отправил представителю спецслужбы Украины.
Кроме того, 8 июня 2023 года Агасарян, находясь в Керчи, получил задание найти сотрудника УФСБ РФ, изучить маршруты его передвижения и места пребывания для последующего совершения теракта. Эти сведения подсудимый собрал и передал представителю украинской разведки. После Агасарян получил координаты тайника и ориентира места нахождения взрывчатки и компонентов для изготовления СВУ. Также он получил задание приобрести компоненты для крепления СВУ к автомобилю сотрудника УФСБ, средство доставки, камуфляж, и инструкцию о способе изготовления СВУ для последующего совершения теракта. Агасарян вместе с Васютиным 26 июня 2023 года незаконно приобрели компоненты, пригодные для изготовления радиоуправляемого СВУ, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России.
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Уточняется, что Агасарян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению), частью 1 статьи 205 (террористический акт) подпунктами "а", "в" части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Васютин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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