https://ria.ru/20240918/strelba-1973475834.html

В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве

В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - РИА Новости, 18.09.2024

В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве

Среди пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:33

2024-09-18T17:33

2024-09-18T17:59

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, сообщили РИА Новости в СК РФ."По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973440663.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве