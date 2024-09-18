https://ria.ru/20240918/strelba-1973475834.html
В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве
В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - РИА Новости, 18.09.2024
В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве
Среди пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:33
2024-09-18T17:33
2024-09-18T17:59
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, сообщили РИА Новости в СК РФ."По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973440663.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В СК рассказали о пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве
СК: при стрельбе в Москве пострадали сотрудники МВД, прибывшие на вызов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве - двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий", - говорится в сообщении.