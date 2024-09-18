https://ria.ru/20240918/ssha-1973526251.html

США не причастны к взрывам в Ливане, заявил Кирби

США не причастны к взрывам в Ливане, заявил Кирби - РИА Новости, 18.09.2024

США не причастны к взрывам в Ливане, заявил Кирби

США "никоим образом" не причастны к взрывам, прогремевшим во вторник и в среду в Ливане, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:21

2024-09-18T23:21

2024-09-18T23:21

в мире

ливан

сша

ближний восток

джон кирби

хезболла

оон

детонация сотен пейджеров в ливане

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США "никоим образом" не причастны к взрывам, прогремевшим во вторник и в среду в Ливане, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы никоим образом не были вовлечены в данные события, которые произошли вчера и сегодня. Я подчеркну - никоим образом", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон предпринимает шаги, призванные не допустить открытия "второго фронта" конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать. "Хезболлах", власти Ливана и Ирана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Миссия Ирана в ООН заявила в связи со взрывами, что США как союзник Израиля несут ответственность за его действия на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240918/livan-1973516352.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

сша

ближний восток

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в мире, ливан, сша, ближний восток, джон кирби, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане