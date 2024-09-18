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В конгрессе США признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 18.09.2024
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21:15 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973515801.html
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 18.09.2024
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
США за время работы администрации президента США Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России, признал член комитета по международным... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:15
2024-09-18T21:15
россия
сша
москва
джо байден
владимир путин
swift
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США за время работы администрации президента США Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России, признал член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса. "На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций, поскольку наиболее эффективными санкциями является не система финансовых переводов SWIFT, а нефть, которую нам нужно остановить", - заявил он в среду на слушаниях в конгрессе США. По мнению Иссы, ограничения на поставки российских энергоресурсов на мировой рынок являются единственным видом санкций, который работает против Москвы, однако с этой задачей власти США справиться не смогли. "Россия находится под санкциями, но увеличила экспорт (нефти - ред.) обратно до полного объема своего производства. Иными словами, ничего не сдерживается", - резюмировал американский законодатель. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240918/ssha-1973510918.html
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россия, сша, москва, джо байден, владимир путин, swift, конгресс сша
Россия, США, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, SWIFT, Конгресс США
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций

Конгрессмен Исса: США при Байдена не ввели эффективных санкций против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США за время работы администрации президента США Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России, признал член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса.
"На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций, поскольку наиболее эффективными санкциями является не система финансовых переводов SWIFT, а нефть, которую нам нужно остановить", - заявил он в среду на слушаниях в конгрессе США.
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По мнению Иссы, ограничения на поставки российских энергоресурсов на мировой рынок являются единственным видом санкций, который работает против Москвы, однако с этой задачей власти США справиться не смогли.
"Россия находится под санкциями, но увеличила экспорт (нефти - ред.) обратно до полного объема своего производства. Иными словами, ничего не сдерживается", - резюмировал американский законодатель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАМоскваДжо БайденВладимир ПутинSWIFTКонгресс США
 
 
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