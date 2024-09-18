В США заявили о прогрессе в давлении на Европу по санкциям против Китая
Госдеп отчитался о прогрессе в давлении на ЕС для усиления санкций против КНР
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США добиваются прогресса в давлении на Европу с целью усиления санкций против Китая, сообщил в среду заместитель американского госсекретаря Курт Кэмблелл.
"Причина, по которой я был в Европе на прошлой неделе в том, что для эффективности они (санкции против Китая - ред.) должны быть многосторонними. Необходимо, чтобы европейцы были вместе с нами. Я думаю, что мы начинаем добиваться прогресса", - заявил он на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.
Кэмпбелл добавил, что понимает стремление американских конгрессменов предпринимать большие усилия для оказания давления на Пекин. Заместитель главы госдепа также подчеркнул, что американские власти уже ввели санкции против большого количества китайских компаний, а также следят за многими финансовыми организациями КНР.
Ранее он заявлял, что США потребуется усилить санкции против Китая за якобы сотрудничество в Россией в оборонной сфере. В минкоммерции КНР отмечали, что Пекин выступает решительно против внесения китайских компаний в санкционные списки США из-за якобы связей с Россией.