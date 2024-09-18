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Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа - РИА Новости, 18.09.2024
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18:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973483662.html
Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа
Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа - РИА Новости, 18.09.2024
Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа
Полиция округа в штате Нью-Йорк, где вскоре пройдет митинг бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:25
2024-09-18T18:25
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Полиция округа в штате Нью-Йорк, где вскоре пройдет митинг бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа, назвала безосновательными сообщения об обнаружении взрывного устройства на территории. "Это не имеет под собой никаких оснований", - сообщил РИА Новости представитель полиции округа Нассау в ответ на просьбу прокомментировать распространяемую в интернете информацию. О якобы обнаруженном в машине рядом с местом проведения митинга взрывном устройстве ранее сообщил портал Daily Mail, который сослался на журналиста консервативного канала One America News. По данным других американских СМИ, место проведения митинга надежно охраняется, полиция осматривает всю территорию, а на мероприятие допустят только по предварительной регистрации. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
https://ria.ru/20240716/politico-1959918056.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), нассау, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Нью-Йорк (город), Нассау, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа

Полиция Нью-Йорка опровергла сообщения о взрывном устройстве на митинге Трампа

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Полиция округа в штате Нью-Йорк, где вскоре пройдет митинг бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа, назвала безосновательными сообщения об обнаружении взрывного устройства на территории.
"Это не имеет под собой никаких оснований", - сообщил РИА Новости представитель полиции округа Нассау в ответ на просьбу прокомментировать распространяемую в интернете информацию.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
О якобы обнаруженном в машине рядом с местом проведения митинга взрывном устройстве ранее сообщил портал Daily Mail, который сослался на журналиста консервативного канала One America News.
По данным других американских СМИ, место проведения митинга надежно охраняется, полиция осматривает всю территорию, а на мероприятие допустят только по предварительной регистрации.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ
16 июля, 06:54
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
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Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения
27 июля, 17:04
 
В миреСШАНью-Йорк (город)НассауДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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