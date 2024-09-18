https://ria.ru/20240918/ssha-1973483662.html

Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа

Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа - РИА Новости, 18.09.2024

Полиция в Нью-Йорке опровергла сообщения о бомбе на митинге Трампа

Полиция округа в штате Нью-Йорк, где вскоре пройдет митинг бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:25

2024-09-18T18:25

2024-09-18T18:25

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Полиция округа в штате Нью-Йорк, где вскоре пройдет митинг бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа, назвала безосновательными сообщения об обнаружении взрывного устройства на территории. "Это не имеет под собой никаких оснований", - сообщил РИА Новости представитель полиции округа Нассау в ответ на просьбу прокомментировать распространяемую в интернете информацию. О якобы обнаруженном в машине рядом с местом проведения митинга взрывном устройстве ранее сообщил портал Daily Mail, который сослался на журналиста консервативного канала One America News. По данным других американских СМИ, место проведения митинга надежно охраняется, полиция осматривает всю территорию, а на мероприятие допустят только по предварительной регистрации. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959918056.html

https://ria.ru/20240727/trump-1962398890.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), нассау, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа