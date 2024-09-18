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СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа - РИА Новости, 18.09.2024
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18:12 18.09.2024 (обновлено: 18:24 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/ssha-1973482034.html
СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа
СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа
Агенты Секретной службы США , которые находились на месте первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло в июле, несколько раз... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:12
2024-09-18T18:24
в мире
сша
пенсильвания
айова
дональд трамп
фбр
повторное покушение на трампа
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США , которые находились на месте первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло в июле, несколько раз обещали обезопасить здание, в котором находился подозреваемый в стрельбе Томас Крукс, передает телеканал Fox News со ссылкой на письмо сенатора США от штата Айова Чака Грассли. В письме, направленном во вторник исполняющему обязанности директора Секретной службы Рональду Роу и приведенным телеканалом, сенатор указал, что проводит собственное расследование первой попытки покушения на Трампа, которая произошла 13 июля. В нем Грассли утверждает, что во время выступления Трампа сотрудники правоохранительных органов округа Пенсильвании Батлер попросили сотрудников Секретной службы обеспечить безопасность периметра и здания, где находился Крукс, и не впускать никого, так как их было слишком мало. "Представители правоохранительных органов округа Батлер заявили, что в отдельные моменты во время обхода, когда они повторяли агентам и снайперам свою обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности производственных зданий, агенты отвечали: "Мы позаботимся об этом", - цитирует телеканал текст письма сенатора. Сенатор попросил в своем письме, представленном телеканалом, разъяснить, какие меры были предприняты Секретной службой для обеспечения безопасности промышленного здания во время выступления Трампа, и подтвердить правдивость слов сотрудников правоохранительных органов Батлера. Телеканал отмечает, что представители сенатора брали интервью у сотрудников округа Батлер. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html
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в мире, сша, пенсильвания, айова, дональд трамп, фбр, повторное покушение на трампа, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Айова, Дональд Трамп, ФБР, Повторное покушение на Трампа, Покушение на Дональда Трампа
СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа

Fox News: Секретная служба обещала обеспечить безопасность Трампа в Пенсильвании

© AP Photo / Evan VucciМесто проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы
Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США , которые находились на месте первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло в июле, несколько раз обещали обезопасить здание, в котором находился подозреваемый в стрельбе Томас Крукс, передает телеканал Fox News со ссылкой на письмо сенатора США от штата Айова Чака Грассли.
В письме, направленном во вторник исполняющему обязанности директора Секретной службы Рональду Роу и приведенным телеканалом, сенатор указал, что проводит собственное расследование первой попытки покушения на Трампа, которая произошла 13 июля. В нем Грассли утверждает, что во время выступления Трампа сотрудники правоохранительных органов округа Пенсильвании Батлер попросили сотрудников Секретной службы обеспечить безопасность периметра и здания, где находился Крукс, и не впускать никого, так как их было слишком мало.
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"Представители правоохранительных органов округа Батлер заявили, что в отдельные моменты во время обхода, когда они повторяли агентам и снайперам свою обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности производственных зданий, агенты отвечали: "Мы позаботимся об этом", - цитирует телеканал текст письма сенатора.
Сенатор попросил в своем письме, представленном телеканалом, разъяснить, какие меры были предприняты Секретной службой для обеспечения безопасности промышленного здания во время выступления Трампа, и подтвердить правдивость слов сотрудников правоохранительных органов Батлера. Телеканал отмечает, что представители сенатора брали интервью у сотрудников округа Батлер.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияАйоваДональд ТрампФБРПовторное покушение на ТрампаПокушение на Дональда Трампа
 
 
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