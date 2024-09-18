https://ria.ru/20240918/ssha-1973482034.html

СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа

СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ раскрыли детали первого покушения на Трампа

Агенты Секретной службы США , которые находились на месте первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло в июле, несколько раз... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:12

2024-09-18T18:12

2024-09-18T18:24

в мире

сша

пенсильвания

айова

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агенты Секретной службы США , которые находились на месте первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло в июле, несколько раз обещали обезопасить здание, в котором находился подозреваемый в стрельбе Томас Крукс, передает телеканал Fox News со ссылкой на письмо сенатора США от штата Айова Чака Грассли. В письме, направленном во вторник исполняющему обязанности директора Секретной службы Рональду Роу и приведенным телеканалом, сенатор указал, что проводит собственное расследование первой попытки покушения на Трампа, которая произошла 13 июля. В нем Грассли утверждает, что во время выступления Трампа сотрудники правоохранительных органов округа Пенсильвании Батлер попросили сотрудников Секретной службы обеспечить безопасность периметра и здания, где находился Крукс, и не впускать никого, так как их было слишком мало. "Представители правоохранительных органов округа Батлер заявили, что в отдельные моменты во время обхода, когда они повторяли агентам и снайперам свою обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности производственных зданий, агенты отвечали: "Мы позаботимся об этом", - цитирует телеканал текст письма сенатора. Сенатор попросил в своем письме, представленном телеканалом, разъяснить, какие меры были предприняты Секретной службой для обеспечения безопасности промышленного здания во время выступления Трампа, и подтвердить правдивость слов сотрудников правоохранительных органов Батлера. Телеканал отмечает, что представители сенатора брали интервью у сотрудников округа Батлер. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html

https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html

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айова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, айова, дональд трамп, фбр, повторное покушение на трампа, покушение на дональда трампа