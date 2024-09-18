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СМИ: в США более 200 сотрудников таможни подозревают в преступлениях - РИА Новости, 18.09.2024
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17:14 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973465122.html
СМИ: в США более 200 сотрудников таможни подозревают в преступлениях
СМИ: в США более 200 сотрудников таможни подозревают в преступлениях - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ: в США более 200 сотрудников таможни подозревают в преступлениях
Более 200 действующих сотрудников таможенно-пограничной службы США подозревают в преступлениях и правонарушениях, среди которых подкуп, насильственные действия... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:14
2024-09-18T17:14
в мире
сша
фбр
преступления
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 200 действующих сотрудников таможенно-пограничной службы США подозревают в преступлениях и правонарушениях, среди которых подкуп, насильственные действия сексуального характера, контрабанда наркотиков и незаконный провоз мигрантов, пишет издание Newsweek со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. По данным издания, расследование ведет отдел профессиональной ответственности таможенно-пограничной службы, речь идет о преступлениях и правонарушениях, совершенных в 2023-2024 финансовом году. Издание также сообщает о призывах к ФБР провести расследование в связи с информацией о возможных преступлениях. "Согласно официальным данным... 211 сотрудников таможенно-пограничной службы США сталкиваются с обвинениями, начиная от серьезных преступлений, таких как контрабанда наркотиков, заканчивая противоправным поведением неуголовного характера", - говорится в материале. По данным издания, речь, в частности, идет о 17 предполагаемых случаях домашнего насилия, 11 случаях сексуального насилия, 10 случаях контрабандного провоза мигрантов. В отношении других 11 сотрудников ведется расследование о применении физического насилия в отношении задержанного, еще 13 человек обвиняют в связях с преступными группировками. Кроме того, в таможенно-пограничной службе, по информации издания, расследуют обвинения о совершении преступлений в отношении детей. "Расследования проводятся тщательно и под надлежащим надзором, что обеспечивает принятие соответствующих мер в случае необходимости, включая взаимодействие с правоохранительными органами", - заявили изданию в таможенно-пограничной службе.
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в мире, сша, фбр, преступления
В мире, США, ФБР, преступления
СМИ: в США более 200 сотрудников таможни подозревают в преступлениях

Newsweek: в США более 200 сотрудников таможенной службы обвиняют в преступлениях

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 200 действующих сотрудников таможенно-пограничной службы США подозревают в преступлениях и правонарушениях, среди которых подкуп, насильственные действия сексуального характера, контрабанда наркотиков и незаконный провоз мигрантов, пишет издание Newsweek со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
По данным издания, расследование ведет отдел профессиональной ответственности таможенно-пограничной службы, речь идет о преступлениях и правонарушениях, совершенных в 2023-2024 финансовом году. Издание также сообщает о призывах к ФБР провести расследование в связи с информацией о возможных преступлениях.
"Согласно официальным данным... 211 сотрудников таможенно-пограничной службы США сталкиваются с обвинениями, начиная от серьезных преступлений, таких как контрабанда наркотиков, заканчивая противоправным поведением неуголовного характера", - говорится в материале.
По данным издания, речь, в частности, идет о 17 предполагаемых случаях домашнего насилия, 11 случаях сексуального насилия, 10 случаях контрабандного провоза мигрантов. В отношении других 11 сотрудников ведется расследование о применении физического насилия в отношении задержанного, еще 13 человек обвиняют в связях с преступными группировками. Кроме того, в таможенно-пограничной службе, по информации издания, расследуют обвинения о совершении преступлений в отношении детей.
"Расследования проводятся тщательно и под надлежащим надзором, что обеспечивает принятие соответствующих мер в случае необходимости, включая взаимодействие с правоохранительными органами", - заявили изданию в таможенно-пограничной службе.
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