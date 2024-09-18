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Аналитики предрекли США дефицит товаров и рабочей силы - РИА Новости, 18.09.2024
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16:48 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973452214.html
Аналитики предрекли США дефицит товаров и рабочей силы
Аналитики предрекли США дефицит товаров и рабочей силы - РИА Новости, 18.09.2024
Аналитики предрекли США дефицит товаров и рабочей силы
США в ближайшие десять лет столкнутся с дефицитом товаров и рабочей силы, а также ростом цен, предсказывают аналитики из Lightcast. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:48
2024-09-18T16:48
сша
аналитика
дефицит
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в ближайшие десять лет столкнутся с дефицитом товаров и рабочей силы, а также ростом цен, предсказывают аналитики из Lightcast. "У нас будет больше потребителей, чем производителей, что приведет к росту цен и дефициту продукции", - цитирует экономиста компании агентство Блумберг. Как уточняется в исследовании, к 2032 году США могут столкнуться с нехваткой 6 миллионов работников. это связано с демографическими факторами и переменами на рынке. В 2027 году, по этим данным, число американцев, которым исполнится 65 лет превысит количество тех, кому исполнится 16, то есть новой рабочей силы может оказаться недостаточно, чтобы заменить пенсионеров. Отмечается также дисбаланс между рабочими местами и квалификациями: претенденты станут моложе, образованней, вырастет количество женщин, а вот требоваться будут специалисты в строительстве, техобслуживании автомобилей и ремонте. Мужчин в качестве рабочей силы остается меньше из-за смертности и приговоров к тюремным срокам, говорится в исследовании. Для их замены понадобятся мигранты, к примеру, около 18 процентов работников сферы здравоохранения - это заграничные специалисты, среди них каждый четвертый врач и каждая пятая дипломированная медсестра, отмечают аналитики.
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сша, аналитика, дефицит
США, Аналитика, Дефицит
Аналитики предрекли США дефицит товаров и рабочей силы

Lightcast: к 2032 году США столкнутся с дефицитом товаров и рабочей силы

© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в ближайшие десять лет столкнутся с дефицитом товаров и рабочей силы, а также ростом цен, предсказывают аналитики из Lightcast.
"У нас будет больше потребителей, чем производителей, что приведет к росту цен и дефициту продукции", - цитирует экономиста компании агентство Блумберг.
Как уточняется в исследовании, к 2032 году США могут столкнуться с нехваткой 6 миллионов работников. это связано с демографическими факторами и переменами на рынке. В 2027 году, по этим данным, число американцев, которым исполнится 65 лет превысит количество тех, кому исполнится 16, то есть новой рабочей силы может оказаться недостаточно, чтобы заменить пенсионеров.
Отмечается также дисбаланс между рабочими местами и квалификациями: претенденты станут моложе, образованней, вырастет количество женщин, а вот требоваться будут специалисты в строительстве, техобслуживании автомобилей и ремонте. Мужчин в качестве рабочей силы остается меньше из-за смертности и приговоров к тюремным срокам, говорится в исследовании. Для их замены понадобятся мигранты, к примеру, около 18 процентов работников сферы здравоохранения - это заграничные специалисты, среди них каждый четвертый врач и каждая пятая дипломированная медсестра, отмечают аналитики.
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СШААналитикаДефицит
 
 
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