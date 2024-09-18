https://ria.ru/20240918/ssha-1973385170.html

Эксперт прокомментировал призывы республиканцев к переговорам с Россией

Эксперт прокомментировал призывы республиканцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 18.09.2024

Эксперт прокомментировал призывы республиканцев к переговорам с Россией

Риторика представителей Республиканской партии США, призывающих к переговорам с Москвой и завершению конфликта на Украине, является частью предвыборной гонки, и РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:31

2024-09-18T13:31

2024-09-18T13:31

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Риторика представителей Республиканской партии США, призывающих к переговорам с Москвой и завершению конфликта на Украине, является частью предвыборной гонки, и России не стоит обманываться по этому поводу, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональд Трамп-младший и экс-участник предвыборной гонки Роберт Кеннеди в статье для издания Hill заявили, что от Белого дома нужно требовать изменения "безумного милитаристского курса" и переговоров с Москвой с целью положить конец конфликту на Украине. "Это предвыборное, и нам не нужно обманываться такой "переговорной" риторикой. Дело в том, что такими материалами республиканцы пытаются консолидировать электорат и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, от которых зависит успех на выборах", - сказал Сокольщик РИА Новости. По словам эксперта, республиканцы больше беспокоятся о победе на выборах, нежели о завершении горячей фазы конфликта на Украине или даже противостояния России и Запада. "Даже если гипотетически предположить, что эти заявления - правда, и республиканцы, придя в Белый дом, захотят переговоров, нельзя одним росчерком пера в американской системе решить такие сложные задачи. Существует система сдержек и противовесов. А также есть тот факт, что сейчас республиканцы, в период до выборов, думают о том, как прийти к власти, а потом будут думать о том, как удержать власть и соблюсти интересы партии и спонсоров", - добавил он. Высказывания Трампа-младшего и Кеннеди-младшего вряд ли повлияют на политику демократов в Белом доме, продолжил Сокольщик. "Курс принят, он зафиксирован в документах, а администрация на излете, и они будут придерживаться выбранного направления", - подчеркнул американист. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html

https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html

https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968171397.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, дональд трамп-младший, выборы президента сша — 2024