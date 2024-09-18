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Кандидат в вице-президенты США ответил на слова Клинтон о несогласных - РИА Новости, 18.09.2024
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10:03 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973329136.html
Кандидат в вице-президенты США ответил на слова Клинтон о несогласных
Кандидат в вице-президенты США ответил на слова Клинтон о несогласных - РИА Новости, 18.09.2024
Кандидат в вице-президенты США ответил на слова Клинтон о несогласных
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить не... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:03
2024-09-18T10:03
в мире
сша
россия
хиллари клинтон
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить не только риторику, но и цензуру против тех, кто не согласен с их мнением. Бывший кандидат в президенты от демократов Клинтон во вторник раскритиковала американскую прессу за недостаточное освещении дезинформации, якобы исходящей от избирательной кампании республиканцев. Она также призвала привлекать американцев к уголовной ответственности в случае, если они распространяли дезинформацию о выборах США якобы в интересах России. "Она заявила, что за дезинформацию следует применять уголовно наказание, что мы должны сажать людей в тюрьму и заставлять их молчать, если они говорят что-то, с чем не согласна Хиллари Клинтон … Так что демократы, я призываю каждого лидера в этой стране не просто сбавить риторику, но и сбавить цензуру. Давайте дискутировать друг с другом", - заявил Вэнс на предвыборном мероприятии. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html
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в мире, сша, россия, хиллари клинтон, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Россия, Хиллари Клинтон, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Кандидат в вице-президенты США ответил на слова Клинтон о несогласных

Кандидат в вице-президенты США призвал демократов сбавить цензуру

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить не только риторику, но и цензуру против тех, кто не согласен с их мнением.
Бывший кандидат в президенты от демократов Клинтон во вторник раскритиковала американскую прессу за недостаточное освещении дезинформации, якобы исходящей от избирательной кампании республиканцев. Она также призвала привлекать американцев к уголовной ответственности в случае, если они распространяли дезинформацию о выборах США якобы в интересах России.
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"Она заявила, что за дезинформацию следует применять уголовно наказание, что мы должны сажать людей в тюрьму и заставлять их молчать, если они говорят что-то, с чем не согласна Хиллари Клинтон … Так что демократы, я призываю каждого лидера в этой стране не просто сбавить риторику, но и сбавить цензуру. Давайте дискутировать друг с другом", - заявил Вэнс на предвыборном мероприятии.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
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В миреСШАРоссияХиллари КлинтонМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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