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Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику - РИА Новости, 18.09.2024
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02:17 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html
Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику
Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику - РИА Новости, 18.09.2024
Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику
ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:17
2024-09-18T02:17
экономика
сша
федеральная резервная система сша
бкс мир инвестиций
европейский центральный банк
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.Она напомнила, что ведущие мировые регуляторы – ФРС и ЕЦБ – обычно действуют синхронно. Европейцы уже дважды снижали ставку, теперь дело за американцами. И у них есть на это все основания – инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб.В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1–1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и "серые лебеди", в том числе, геополитического характера, заключила она.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций, европейский центральный банк
Экономика, США, Федеральная резервная система США, БКС Мир инвестиций, Европейский центральный банк
Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

Аналитик Холоденко: ФРС США может понизить ставку сразу на 0,5 процентных пункта

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
Она напомнила, что ведущие мировые регуляторы – ФРС и ЕЦБ – обычно действуют синхронно. Европейцы уже дважды снижали ставку, теперь дело за американцами. И у них есть на это все основания – инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб.
В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1–1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и "серые лебеди", в том числе, геополитического характера, заключила она.
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ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАБКС Мир инвестицийЕвропейский центральный банк
 
 
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