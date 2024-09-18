https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html

Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику - РИА Новости, 18.09.2024

Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:17

2024-09-18T02:17

2024-09-18T02:17

экономика

сша

федеральная резервная система сша

бкс мир инвестиций

европейский центральный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.Она напомнила, что ведущие мировые регуляторы – ФРС и ЕЦБ – обычно действуют синхронно. Европейцы уже дважды снижали ставку, теперь дело за американцами. И у них есть на это все основания – инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб.В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1–1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и "серые лебеди", в том числе, геополитического характера, заключила она.

https://ria.ru/20240917/dollar-1973083363.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций, европейский центральный банк