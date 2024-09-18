https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973501528.html

"Переломный момент произошел". В США сделали заявление о спецоперации

"Переломный момент произошел". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 18.09.2024

"Переломный момент произошел". В США сделали заявление о спецоперации

Переломный момент в украинском конфликте настал еще до атаки ВСУ на Курскую область, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:36

2024-09-18T19:36

2024-09-18T19:36

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

скотт риттер

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Переломный момент в украинском конфликте настал еще до атаки ВСУ на Курскую область, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Переломный момент произошел задолго до атаки на Курскую область. Это лишь последний ход", — отметил он.По словам эксперта, действия Киева — это отчаянный шаг страны, стратегически проигравшей конфликт. Риттер добавил, что ВСУ отправили свои резервы для атаки на российский регион и теперь несут большие потери."Украинский стратегический резерв <…> теперь ликвидирован", — резюмировал отставной военный.Ранее в среду в Минобороне заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html

курская область

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в мире, курская область, скотт риттер, вооруженные силы украины, киев