https://ria.ru/20240918/sovet-1973342078.html

Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности

Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности - РИА Новости, 18.09.2024

Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности

Совет по развитию морской деятельности РФ займется анализом национальной морской политики за исключением военной составляющей, сообщили в аппарате помощника... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:00

2024-09-18T11:00

2024-09-18T11:00

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию морской деятельности РФ займется анализом национальной морской политики за исключением военной составляющей, сообщили в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии. "Совет по развитию и обеспечению морской деятельности Российской Федерации будет анализировать ход реализации приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях национальной морской политики за исключением военно-морской деятельности", - говорится в сообщении. Совет займется подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии в сфере развития системы госуправления морской деятельностью, а также укрепления международного сотрудничества в морской деятельности, противодействия политике иностранных государств, представляющей угрозу национальным интересам в Мировом океане. Он будет координировать деятельность органов власти и организаций при решении задач развития морской деятельности РФ. В сферу интересов совета включены вопросы развития судостроительного комплекса России, обновления российского транспортного, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов, развития портового хозяйства и портовой инфраструктуры. В центре внимания совета станут проблемы развития судоходства на внутренних водных путях, освоения ресурсов и пространств Мирового океана, защиты морской среды и сохранения её биоразнообразия, обеспечения безопасности мореплавания, развития кадрового обеспечения и образования в сфере морской деятельности РФ и другие вопросы, определенные положением о совете.

https://ria.ru/20240827/interesy-1968722438.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, безопасность