https://ria.ru/20240918/sovet-1973342078.html
Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности
Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности - РИА Новости, 18.09.2024
Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности
Совет по развитию морской деятельности РФ займется анализом национальной морской политики за исключением военной составляющей, сообщили в аппарате помощника... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:00
2024-09-18T11:00
2024-09-18T11:00
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию морской деятельности РФ займется анализом национальной морской политики за исключением военной составляющей, сообщили в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии. "Совет по развитию и обеспечению морской деятельности Российской Федерации будет анализировать ход реализации приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях национальной морской политики за исключением военно-морской деятельности", - говорится в сообщении. Совет займется подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии в сфере развития системы госуправления морской деятельностью, а также укрепления международного сотрудничества в морской деятельности, противодействия политике иностранных государств, представляющей угрозу национальным интересам в Мировом океане. Он будет координировать деятельность органов власти и организаций при решении задач развития морской деятельности РФ. В сферу интересов совета включены вопросы развития судостроительного комплекса России, обновления российского транспортного, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов, развития портового хозяйства и портовой инфраструктуры. В центре внимания совета станут проблемы развития судоходства на внутренних водных путях, освоения ресурсов и пространств Мирового океана, защиты морской среды и сохранения её биоразнообразия, обеспечения безопасности мореплавания, развития кадрового обеспечения и образования в сфере морской деятельности РФ и другие вопросы, определенные положением о совете.
https://ria.ru/20240827/interesy-1968722438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев утвердил состав совета по развитию морской деятельности
Патрушев: совет по развитию морской деятельности займется анализом
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию морской деятельности РФ займется анализом национальной морской политики за исключением военной составляющей, сообщили в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.
Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии.
"Совет по развитию и обеспечению морской деятельности Российской Федерации будет анализировать ход реализации приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях национальной морской политики за исключением военно-морской деятельности", - говорится в сообщении.
Совет займется подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии в сфере развития системы госуправления морской деятельностью, а также укрепления международного сотрудничества в морской деятельности, противодействия политике иностранных государств, представляющей угрозу национальным интересам в Мировом океане. Он будет координировать деятельность органов власти и организаций при решении задач развития морской деятельности РФ.
В сферу интересов совета включены вопросы развития судостроительного комплекса России, обновления российского транспортного, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов, развития портового хозяйства и портовой инфраструктуры.
В центре внимания совета станут проблемы развития судоходства на внутренних водных путях, освоения ресурсов и пространств Мирового океана, защиты морской среды и сохранения её биоразнообразия, обеспечения безопасности мореплавания, развития кадрового обеспечения и образования в сфере морской деятельности РФ и другие вопросы, определенные положением о совете.