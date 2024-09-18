https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане

"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:15

2024-09-18T00:15

2024-09-18T05:50

ливан

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сша

эдвард сноуден

биньямин нетаньяху

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент."Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление", — написал он на своей странице в соцсети Х.По мнению экс-разведчика, после происшествия в Ливане мир стал еще менее безопасным. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/eskpert-1973282451.html

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

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