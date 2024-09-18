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"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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00:15 18.09.2024 (обновлено: 05:50 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:15
2024-09-18T05:50
ливан
израиль
сша
эдвард сноуден
биньямин нетаньяху
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент.&quot;Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление&quot;, — написал он на своей странице в соцсети Х.По мнению экс-разведчика, после происшествия в Ливане мир стал еще менее безопасным. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240917/eskpert-1973282451.html
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ливан, израиль, сша, эдвард сноуден, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Израиль, США, Эдвард Сноуден, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане

Сноуден: взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент.
«

"Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление", — написал он на своей странице в соцсети Х.

Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане
Вчера, 21:49
По мнению экс-разведчика, после происшествия в Ливане мир стал еще менее безопасным.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
Вчера, 19:36
 
ЛиванИзраильСШАЭдвард СноуденБиньямин НетаньяхуХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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