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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/smi-1973532100.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме
Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:58
2024-09-18T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Изюме Харьковской области", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 23.29 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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изюм (город)
харьковская область
украина
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в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме

Страна.ua: в городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВ городе Изюм
В городе Изюм - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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В городе Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрыве в Изюме Харьковской области", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 23.29 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзюм (город)Харьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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