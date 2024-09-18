https://ria.ru/20240918/smi-1973532100.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме
Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:58
2024-09-18T23:58
2024-09-18T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Изюме Харьковской области", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 23.29 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме
Страна.ua: в городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв