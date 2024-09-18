https://ria.ru/20240918/smi-1973532100.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме - РИА Новости, 18.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Изюме

Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:58

2024-09-18T23:58

2024-09-18T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

изюм (город)

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814231670_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_eae3fd92ba76cb08b91a466947457e1f.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Изюме Харьковской области", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 23.29 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

изюм (город)

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины