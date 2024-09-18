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Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО - РИА Новости, 18.09.2024
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15:01 18.09.2024 (обновлено: 15:05 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html
Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО
Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО - РИА Новости, 18.09.2024
Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО
Швейцарский Сенат проголосовал против запрета вооруженным силам этой страны с нейтральным статусом участвовать в учениях НАТО, поскольку это якобы ослабит ее... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:01
2024-09-18T15:05
в мире
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Швейцарский Сенат проголосовал против запрета вооруженным силам этой страны с нейтральным статусом участвовать в учениях НАТО, поскольку это якобы ослабит ее обороноспособность, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии."Участие Швейцарии в совместных оборонительных учениях с НАТО не должно быть запрещено. Совет кантонов (малая палата парламента - ред.) отклонил в среду 29 голосами против 12 и после продолжительных дебатов предложение Национального совета (большая палата - ред.) на этот счет", - сказано в документе.Сенаторы считают, что этот текст ослабит обороноспособность Швейцарии и что в случае нападения на страну нейтральный статус пропадет, поэтому армии нужно быть готовой защищаться.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html
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в мире, нато, швейцария, берн (кантон), евросоюз, россия
В мире, НАТО, Швейцария, Берн (кантон), Евросоюз, Россия
Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО

Сенат Швейцарии проголосовал против запрета участвовать армии в учениях НАТО

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronВоеннослужащие швейцарской армии во время учений
Военнослужащие швейцарской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Военнослужащие швейцарской армии во время учений. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Швейцарский Сенат проголосовал против запрета вооруженным силам этой страны с нейтральным статусом участвовать в учениях НАТО, поскольку это якобы ослабит ее обороноспособность, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии.
«
"Участие Швейцарии в совместных оборонительных учениях с НАТО не должно быть запрещено. Совет кантонов (малая палата парламента - ред.) отклонил в среду 29 голосами против 12 и после продолжительных дебатов предложение Национального совета (большая палата - ред.) на этот счет", - сказано в документе.
Сенаторы считают, что этот текст ослабит обороноспособность Швейцарии и что в случае нападения на страну нейтральный статус пропадет, поэтому армии нужно быть готовой защищаться.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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