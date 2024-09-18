https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html

Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО

Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО - РИА Новости, 18.09.2024

Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО

Швейцарский Сенат проголосовал против запрета вооруженным силам этой страны с нейтральным статусом участвовать в учениях НАТО, поскольку это якобы ослабит ее... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:01

2024-09-18T15:01

2024-09-18T15:05

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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Швейцарский Сенат проголосовал против запрета вооруженным силам этой страны с нейтральным статусом участвовать в учениях НАТО, поскольку это якобы ослабит ее обороноспособность, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии."Участие Швейцарии в совместных оборонительных учениях с НАТО не должно быть запрещено. Совет кантонов (малая палата парламента - ред.) отклонил в среду 29 голосами против 12 и после продолжительных дебатов предложение Национального совета (большая палата - ред.) на этот счет", - сказано в документе.Сенаторы считают, что этот текст ослабит обороноспособность Швейцарии и что в случае нападения на страну нейтральный статус пропадет, поэтому армии нужно быть готовой защищаться.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, швейцария, берн (кантон), евросоюз, россия