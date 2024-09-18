https://ria.ru/20240918/shtraf-1973314066.html

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 18.09.2024

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом)... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:06

2024-09-18T07:06

2024-09-18T07:06

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россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в сети, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление, которым Дудю* Ю.А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы 8 августа оштрафовал блогера за размещение публикаций в интернете без плашки иноагента. Как указано в постановлении суда, речь идет о пяти публикациях в Telegram-канале Дудя*.Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240918/inoagent-1973306657.html

https://ria.ru/20240917/galkin-1973101414.html

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москва, россия, происшествия