https://ria.ru/20240918/sever-1973362507.html

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.09.2024

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад и пограничного отряда украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области, потери... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:27

2024-09-18T12:27

2024-09-18T13:04

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад и пограничного отряда украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области, потери противника составили более 170 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.

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Варвара Скокшина

харьковская область, киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность