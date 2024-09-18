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Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.09.2024
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12:27 18.09.2024 (обновлено: 13:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/sever-1973362507.html
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.09.2024
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад и пограничного отряда украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области, потери... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:27
2024-09-18T13:04
специальная военная операция на украине
харьковская область
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад и пограничного отряда украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области, потери противника составили более 170 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
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харьковская область, киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Киев потерял более 170 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух бригад и пограничного отряда украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области, потери противника составили более 170 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
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