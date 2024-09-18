Рейтинг@Mail.ru
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 18.09.2024 (обновлено: 15:29 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/senator-1973389891.html
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области - РИА Новости, 18.09.2024
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:47
2024-09-18T15:29
политика
тюмень
тюменская область
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_2f2d4046d66a50a11057048b7f85476e.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел Тараканов покидает свою должность, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, займет ли Якушев место Тараканова в Совфеде.Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор вновь назначил его сенатором, срок его полномочий заканчивается в 2028 году.Владимир Якушев - временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" с июня 2024 года. С ноября 2022 года он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20240916/gosduma-1972968882.html
https://ria.ru/20240917/er-1973275073.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_122849f19036b0ff1df288b6da90ba63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тюмень, тюменская область, владимир якушев, единая россия
Политика, Тюмень, Тюменская область, Владимир Якушев, Единая Россия
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области

Врио секретаря генсовета ЕР Якушев станет сенатором от Тюменской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Якушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел Тараканов покидает свою должность, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, займет ли Якушев место Тараканова в Совфеде.
Ирина Белых - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
ЕР предлагает избрать Ирину Белых главой комитета Госдумы по просвещению
16 сентября, 14:26
Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор вновь назначил его сенатором, срок его полномочий заканчивается в 2028 году.
Владимир Якушев - временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" с июня 2024 года. С ноября 2022 года он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме
17 сентября, 20:21
 
ПолитикаТюменьТюменская областьВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала