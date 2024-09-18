https://ria.ru/20240918/senator-1973389891.html
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области - РИА Новости, 18.09.2024
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:47
2024-09-18T13:47
2024-09-18T15:29
политика
тюмень
тюменская область
владимир якушев
единая россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел Тараканов покидает свою должность, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, займет ли Якушев место Тараканова в Совфеде.Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор вновь назначил его сенатором, срок его полномочий заканчивается в 2028 году.Владимир Якушев - временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" с июня 2024 года. С ноября 2022 года он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тюмень, тюменская область, владимир якушев, единая россия
Политика, Тюмень, Тюменская область, Владимир Якушев, Единая Россия
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
Врио секретаря генсовета ЕР Якушев станет сенатором от Тюменской области