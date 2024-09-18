https://ria.ru/20240918/senator-1973389891.html

Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области

Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области - РИА Новости, 18.09.2024

Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области

Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:47

2024-09-18T13:47

2024-09-18T15:29

политика

тюмень

тюменская область

владимир якушев

единая россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области, нынешний сенатор Павел Тараканов покидает свою должность, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, займет ли Якушев место Тараканова в Совфеде.Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор вновь назначил его сенатором, срок его полномочий заканчивается в 2028 году.Владимир Якушев - временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" с июня 2024 года. С ноября 2022 года он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20240916/gosduma-1972968882.html

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тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тюмень, тюменская область, владимир якушев, единая россия