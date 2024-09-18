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Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале незаконно продавал селитру - РИА Новости, 18.09.2024
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03:26 18.09.2024 (обновлено: 06:30 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/selitra-1973306503.html
Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале незаконно продавал селитру
Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале незаконно продавал селитру - РИА Новости, 18.09.2024
Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале незаконно продавал селитру
Арестованный по делу о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале Эльдар Насрулаев незаконно продавал аммиачную селитру и другие химические вещества, указано РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:26
2024-09-18T06:30
махачкала
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Арестованный по делу о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале Эльдар Насрулаев незаконно продавал аммиачную селитру и другие химические вещества, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В результате взрыва в Махачкале погибли 35 человек, еще два позже скончались от полученных травм. Более 100 человек пострадали. Повреждения получили машины и дома. Из документов следует, что обвиняемый с 2020 года по 14 августа 2023 года незаконно занимался поставками и хранением для продажи удобрений, включая аммиачную селитру, обладающую взрывными свойствами, перекиси водорода, марганца сернокислого и других веществ. Уточняется, что арендованные обвиняемым помещения не соответствовали условиям для хранения данных веществ. "Действуя умышленно из корыстных побуждений, арендовал часть помещений в здании… где организовал оптовую точку продажи удобрений и химикатов сельскохозяйственного назначения… При этом указанные помещения не имели обменную приточно-вытяжную вентиляцию и не соответствовали требованиям, предъявляемым для хранения указанных веществ и химических соединений", - сказано в документах. Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка. Басманный суд Москвы заключил под стражу Эльдара Насрулаева, который, как полагало следствие, хранил у себя селитру. Заседание по просьбе следователя закрыли от публики. Фигуранту предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240916/obvinyaemyy-1972879024.html
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махачкала, москва, происшествия
Махачкала, Москва, Происшествия
Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале незаконно продавал селитру

Фигурант дела о взрыве на АЗС в Махачкале Насрулаев хранил и продавал селитру

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Телеграм-канал mkala_news
Взрыв на заправке в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Арестованный по делу о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале Эльдар Насрулаев незаконно продавал аммиачную селитру и другие химические вещества, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В результате взрыва в Махачкале погибли 35 человек, еще два позже скончались от полученных травм. Более 100 человек пострадали. Повреждения получили машины и дома.
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Из документов следует, что обвиняемый с 2020 года по 14 августа 2023 года незаконно занимался поставками и хранением для продажи удобрений, включая аммиачную селитру, обладающую взрывными свойствами, перекиси водорода, марганца сернокислого и других веществ.
Уточняется, что арендованные обвиняемым помещения не соответствовали условиям для хранения данных веществ.
"Действуя умышленно из корыстных побуждений, арендовал часть помещений в здании… где организовал оптовую точку продажи удобрений и химикатов сельскохозяйственного назначения… При этом указанные помещения не имели обменную приточно-вытяжную вентиляцию и не соответствовали требованиям, предъявляемым для хранения указанных веществ и химических соединений", - сказано в документах.
Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
Басманный суд Москвы заключил под стражу Эльдара Насрулаева, который, как полагало следствие, хранил у себя селитру. Заседание по просьбе следователя закрыли от публики. Фигуранту предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
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