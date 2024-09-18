https://ria.ru/20240918/sb-1973502877.html

СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане

СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане

СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:41

2024-09-18T19:41

2024-09-18T19:41

в мире

ливан

словения

алжир (провинция)

биньямин нетаньяху

оон

детонация сотен пейджеров в ливане

хезболла

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ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при Всемирной организации. "Подтверждаем. 15.00 (22.00 – ред.)", – сказал РИА Новости представитель миссии. Заседание запросил Алжир. Оно пройдет в открытом формате. Ранее в среду израильский портал Walla сообщил со ссылкой на израильские и американские источники, что израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с шиитским движением "Хезболлах", однако фактическое время осуществления этой операции было обусловлено опасениями, что "Хезболлах" может разоблачить ее. В публикации отмечается, что в последние дни в Израиле возросла обеспокоенность в связи с тем, что "Хезболлах" может раскрыть "брешь" в своей безопасности. По данным портала, были проведены экстренные консультации между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, некоторыми министрами и руководителями оборонных ведомств и разведывательного сообщества, которые привели к решению осуществить операцию не дожидаясь возможного разоблачения.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

словения

алжир (провинция)

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