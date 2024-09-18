https://ria.ru/20240918/sb-1973502877.html
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане
СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:41
2024-09-18T19:41
2024-09-18T19:41
в мире
ливан
словения
алжир (провинция)
биньямин нетаньяху
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg
ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при Всемирной организации. "Подтверждаем. 15.00 (22.00 – ред.)", – сказал РИА Новости представитель миссии. Заседание запросил Алжир. Оно пройдет в открытом формате. Ранее в среду израильский портал Walla сообщил со ссылкой на израильские и американские источники, что израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с шиитским движением "Хезболлах", однако фактическое время осуществления этой операции было обусловлено опасениями, что "Хезболлах" может разоблачить ее. В публикации отмечается, что в последние дни в Израиле возросла обеспокоенность в связи с тем, что "Хезболлах" может раскрыть "брешь" в своей безопасности. По данным портала, были проведены экстренные консультации между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, некоторыми министрами и руководителями оборонных ведомств и разведывательного сообщества, которые привели к решению осуществить операцию не дожидаясь возможного разоблачения.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
ливан
словения
алжир (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8791b382d500cbeaabca16fbe33410c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, словения, алжир (провинция), биньямин нетаньяху, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, совет безопасности оон
В мире, Ливан, Словения, Алжир (провинция), Биньямин Нетаньяху, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, Совет Безопасности ООН
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане
Совбез ООН проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане