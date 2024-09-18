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СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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19:41 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sb-1973502877.html
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане
СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:41
2024-09-18T19:41
в мире
ливан
словения
алжир (провинция)
биньямин нетаньяху
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
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ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при Всемирной организации. "Подтверждаем. 15.00 (22.00 – ред.)", – сказал РИА Новости представитель миссии. Заседание запросил Алжир. Оно пройдет в открытом формате. Ранее в среду израильский портал Walla сообщил со ссылкой на израильские и американские источники, что израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с шиитским движением "Хезболлах", однако фактическое время осуществления этой операции было обусловлено опасениями, что "Хезболлах" может разоблачить ее. В публикации отмечается, что в последние дни в Израиле возросла обеспокоенность в связи с тем, что "Хезболлах" может раскрыть "брешь" в своей безопасности. По данным портала, были проведены экстренные консультации между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, некоторыми министрами и руководителями оборонных ведомств и разведывательного сообщества, которые привели к решению осуществить операцию не дожидаясь возможного разоблачения.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
ливан
словения
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в мире, ливан, словения, алжир (провинция), биньямин нетаньяху, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, совет безопасности оон
В мире, Ливан, Словения, Алжир (провинция), Биньямин Нетаньяху, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, Совет Безопасности ООН
СБ ООН проведет заседание по взрывам в Ливане

Совбез ООН проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН в пятницу проведет заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе в сентябре миссии Словении при Всемирной организации.
"Подтверждаем. 15.00 (22.00 – ред.)", – сказал РИА Новости представитель миссии.
Заседание запросил Алжир. Оно пройдет в открытом формате.
Ранее в среду израильский портал Walla сообщил со ссылкой на израильские и американские источники, что израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с шиитским движением "Хезболлах", однако фактическое время осуществления этой операции было обусловлено опасениями, что "Хезболлах" может разоблачить ее. В публикации отмечается, что в последние дни в Израиле возросла обеспокоенность в связи с тем, что "Хезболлах" может раскрыть "брешь" в своей безопасности. По данным портала, были проведены экстренные консультации между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, некоторыми министрами и руководителями оборонных ведомств и разведывательного сообщества, которые привели к решению осуществить операцию не дожидаясь возможного разоблачения.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
Вчера, 09:39
 
В миреЛиванСловенияАлжир (провинция)Биньямин НетаньяхуООНДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХезболлаСовет Безопасности ООН
 
 
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