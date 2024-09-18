https://ria.ru/20240918/sanktsii-1973353910.html

Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"

Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия" - РИА Новости, 18.09.2024

Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"

Суд Евросоюза отклонил иск белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:51

2024-09-18T11:51

2024-09-18T12:05

беларуськалий

экономика

санкции в отношении россии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний, следует из постановления суда."Иск отклонен", - говорится в документе.Также суд отклонил иск об отмене персональных санкции, введенных против гендиректора компании Ивана Головатого.Совет ЕС внес "Беларуськалий" в санкционные списки 3 июня 2022 года, обосновав это ситуацией на Украине.Компаниям в ЕС запрещается вести дела с фигурантами санкционных списков, а их имущество на территории стран союза должно быть заморожено.

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html

https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

беларуськалий, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз