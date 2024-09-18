https://ria.ru/20240918/sanktsii-1973353910.html
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия" - РИА Новости, 18.09.2024
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"
Суд Евросоюза отклонил иск белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:51
2024-09-18T11:51
2024-09-18T12:05
беларуськалий
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний, следует из постановления суда."Иск отклонен", - говорится в документе.Также суд отклонил иск об отмене персональных санкции, введенных против гендиректора компании Ивана Головатого.Совет ЕС внес "Беларуськалий" в санкционные списки 3 июня 2022 года, обосновав это ситуацией на Украине.Компаниям в ЕС запрещается вести дела с фигурантами санкционных списков, а их имущество на территории стран союза должно быть заморожено.
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html
https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беларуськалий, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз
Беларуськалий, Экономика, Санкции в отношении России, Евросоюз
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"
Суд Евросоюза отклонил иск "Беларуськалия" по отмене европейских санкций