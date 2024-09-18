https://ria.ru/20240918/sanktsii-1973337332.html

Китай введет санкции против американских компаний

Китай введет санкции против американских компаний - РИА Новости, 18.09.2024

Китай введет санкции против американских компаний

Пекин решил ввести санкции против девяти компаний США за продажу вооружений Тайваню, заявило в среду министерство иностранных дел Китая. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:41

2024-09-18T10:41

2024-09-18T10:47

китай

сша

тайвань

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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Пекин решил ввести санкции против девяти компаний США за продажу вооружений Тайваню, заявило в среду министерство иностранных дел Китая."США недавно вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Указано, что Китай принял решение ввести контрмеры в отношении девяти компаний США, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera.Отмечается, что соответствующее решение китайских властей вступило в силу 18 сентября.

https://ria.ru/20240917/gruziya-1973184911.html

китай

сша

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китай, сша, тайвань