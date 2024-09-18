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Взломан сайт Торопецкого округа Тверской области
Взломан сайт Торопецкого округа Тверской области - РИА Новости, 18.09.2024
Взломан сайт Торопецкого округа Тверской области
Сайт администрации Торопецкого муниципального округа в Тверской области взломали, ведется работа по восстановлению данных, сообщила администрация округа на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:06
2024-09-18T16:06
2024-09-18T16:14
происшествия
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Сайт администрации Торопецкого муниципального округа в Тверской области взломали, ведется работа по восстановлению данных, сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. "Уважаемые жители города Торопец и Торопецкого муниципального округа! Вынуждены сообщить, что официальный сайт администрации Торопецкого округа был взломан. В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта", - говорится в сообщении. По данным на 15.07, сайт администрации Торопецкого округа недоступен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь руденя
Происшествия, Игорь Руденя
Взломан сайт Торопецкого округа Тверской области
Сайт администрации Торопецкого муниципального округа в Тверской области взломали