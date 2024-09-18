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Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать - РИА Новости, 18.09.2024
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15:36 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sajt-1973432211.html
Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать
Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать - РИА Новости, 18.09.2024
Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать
Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:36
2024-09-18T15:36
экономика
технологии
ливан
будапешт
азия
детонация сотен пейджеров в ливане
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен, передает корреспондент РИА Новости. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. Сайт BAC Consulting Kft. недоступен, хотя еще в 12.00 по Будапешту (13.00 мск) он открывался, были указаны контакты компании, по которым с ней не удалось связаться. На сайте фирмы говорилось, что она оказывает услуги бизнес-консультирования, при этом в разделе "Наши проекты" говорилось, что она содействует развитию "международного технологического сотрудничества между странами с целью продаж продукции в сфере телекоммуникаций". В частности, речи идет о "масштабировании бизнеса из Азии с выходом на новые рынки, например, в развивающихся странах". Производство оборудования связи там не упоминалось.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
ливан
будапешт
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экономика, технологии, ливан, будапешт, азия, детонация сотен пейджеров в ливане
Экономика, Технологии, Ливан, Будапешт, Азия, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать

Сайт венгерской фирмы, названной производителем взорвавшихся пейджеров, закрылся

© AP Photo / Bassam MasriЛюди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Bassam Masri
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
Сайт BAC Consulting Kft. недоступен, хотя еще в 12.00 по Будапешту (13.00 мск) он открывался, были указаны контакты компании, по которым с ней не удалось связаться.
На сайте фирмы говорилось, что она оказывает услуги бизнес-консультирования, при этом в разделе "Наши проекты" говорилось, что она содействует развитию "международного технологического сотрудничества между странами с целью продаж продукции в сфере телекоммуникаций". В частности, речи идет о "масштабировании бизнеса из Азии с выходом на новые рынки, например, в развивающихся странах".
Производство оборудования связи там не упоминалось.
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ЭкономикаТехнологииЛиванБудапештАзияДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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