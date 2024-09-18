Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать
Сайт венгерской фирмы, названной производителем взорвавшихся пейджеров, закрылся
© AP Photo / Bassam MasriЛюди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
© AP Photo / Bassam Masri
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
Сайт BAC Consulting Kft. недоступен, хотя еще в 12.00 по Будапешту (13.00 мск) он открывался, были указаны контакты компании, по которым с ней не удалось связаться.
На сайте фирмы говорилось, что она оказывает услуги бизнес-консультирования, при этом в разделе "Наши проекты" говорилось, что она содействует развитию "международного технологического сотрудничества между странами с целью продаж продукции в сфере телекоммуникаций". В частности, речи идет о "масштабировании бизнеса из Азии с выходом на новые рынки, например, в развивающихся странах".
Производство оборудования связи там не упоминалось.
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
17 сентября, 19:36