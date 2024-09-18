https://ria.ru/20240918/sajt-1973432211.html

Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать

Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать - РИА Новости, 18.09.2024

Сайт венгерской фирмы, связываемой с терактом в Ливане, перестал работать

Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:36

2024-09-18T15:36

2024-09-18T15:36

экономика

технологии

ливан

будапешт

азия

детонация сотен пейджеров в ливане

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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Сайт венгерской фирмы, которую тайваньская компания назвала производителем взорвавшихся в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя утром еще был доступен, передает корреспондент РИА Новости. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. Сайт BAC Consulting Kft. недоступен, хотя еще в 12.00 по Будапешту (13.00 мск) он открывался, были указаны контакты компании, по которым с ней не удалось связаться. На сайте фирмы говорилось, что она оказывает услуги бизнес-консультирования, при этом в разделе "Наши проекты" говорилось, что она содействует развитию "международного технологического сотрудничества между странами с целью продаж продукции в сфере телекоммуникаций". В частности, речи идет о "масштабировании бизнеса из Азии с выходом на новые рынки, например, в развивающихся странах". Производство оборудования связи там не упоминалось.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

ливан

будапешт

азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ливан, будапешт, азия, детонация сотен пейджеров в ливане