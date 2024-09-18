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В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно - РИА Новости, 18.09.2024
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09:22 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно - РИА Новости, 18.09.2024
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно
Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:22
2024-09-18T09:22
происшествия
николаевский район
амур (река)
хабаровский край
дальневосточная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения двух рыбаков. В понедельник, 16 сентября, в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе обнаружено маломерное судно с признаками повреждения... На данном судне осуществляли рыбный промысел два работника рыбодобывающего предприятия (1981 и 1982 годов рождения)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, последний раз мужчины выходили на связь вечером 15 сентября. "В настоящее время их местонахождение неизвестно. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства", - отмечает ведомство. Как сообщает краевой главк МЧС, на протяжении нескольких дней в Комсомольском районе также разыскивают 53-летнего мужчину, который, предположительно, во время рыбалки утонул в протоке Хуммийской реки Амур. Спасатели и сотрудники полиции на катере обследовали порядка 30 километров береговой черты и прилегающей акватории. Также в поисках участвуют волонтеры.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
https://radiosputnik.ru/20240729/belomorkanal-1962633505.html
николаевский район
амур (река)
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происшествия, николаевский район, амур (река), хабаровский край, дальневосточная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Николаевский район, Амур (река), Хабаровский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно

Два рыбака пропали без вести в Хабаровском крае, найдено лишь их судно

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина ловит рыбу
Мужчина ловит рыбу - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мужчина ловит рыбу. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения двух рыбаков. В понедельник, 16 сентября, в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе обнаружено маломерное судно с признаками повреждения... На данном судне осуществляли рыбный промысел два работника рыбодобывающего предприятия (1981 и 1982 годов рождения)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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По данным прокуратуры, последний раз мужчины выходили на связь вечером 15 сентября.
"В настоящее время их местонахождение неизвестно. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства", - отмечает ведомство.
Как сообщает краевой главк МЧС, на протяжении нескольких дней в Комсомольском районе также разыскивают 53-летнего мужчину, который, предположительно, во время рыбалки утонул в протоке Хуммийской реки Амур. Спасатели и сотрудники полиции на катере обследовали порядка 30 километров береговой черты и прилегающей акватории. Также в поисках участвуют волонтеры.
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ПроисшествияНиколаевский районАмур (река)Хабаровский крайДальневосточная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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