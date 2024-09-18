https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html

В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно

В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно - РИА Новости, 18.09.2024

В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно

Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:22

2024-09-18T09:22

2024-09-18T09:22

происшествия

николаевский район

амур (река)

хабаровский край

дальневосточная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения двух рыбаков. В понедельник, 16 сентября, в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе обнаружено маломерное судно с признаками повреждения... На данном судне осуществляли рыбный промысел два работника рыбодобывающего предприятия (1981 и 1982 годов рождения)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, последний раз мужчины выходили на связь вечером 15 сентября. "В настоящее время их местонахождение неизвестно. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства", - отмечает ведомство. Как сообщает краевой главк МЧС, на протяжении нескольких дней в Комсомольском районе также разыскивают 53-летнего мужчину, который, предположительно, во время рыбалки утонул в протоке Хуммийской реки Амур. Спасатели и сотрудники полиции на катере обследовали порядка 30 километров береговой черты и прилегающей акватории. Также в поисках участвуют волонтеры.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

https://radiosputnik.ru/20240729/belomorkanal-1962633505.html

николаевский район

амур (река)

хабаровский край

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происшествия, николаевский район, амур (река), хабаровский край, дальневосточная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)