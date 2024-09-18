https://ria.ru/20240918/rutube-1973500386.html

На Rutube появился официальный аккаунт Кремля

На Rutube появился официальный аккаунт Кремля - РИА Новости, 18.09.2024

На Rutube появился официальный аккаунт Кремля

Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:34

2024-09-18T19:34

2024-09-18T19:34

технологии

россия

владимир путин

rutube

политика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступления главы государства. На канал уже подписано более 260 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров.

https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html

россия

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2024

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технологии, россия, владимир путин, rutube, политика