https://ria.ru/20240918/rutube-1973500386.html
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля - РИА Новости, 18.09.2024
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля
Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:34
2024-09-18T19:34
2024-09-18T19:34
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступления главы государства. На канал уже подписано более 260 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров.
https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html
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технологии, россия, владимир путин, rutube, политика
Технологии, Россия, Владимир Путин, Rutube, Политика
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости"