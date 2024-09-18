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На Rutube появился официальный аккаунт Кремля - РИА Новости, 18.09.2024
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19:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rutube-1973500386.html
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля - РИА Новости, 18.09.2024
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля
Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:34
2024-09-18T19:34
технологии
россия
владимир путин
rutube
политика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступления главы государства. На канал уже подписано более 260 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров.
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Новости
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5
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технологии, россия, владимир путин, rutube, политика
Технологии, Россия, Владимир Путин, Rutube, Политика
На Rutube появился официальный аккаунт Кремля

На Rutube появился официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости"

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube, передает корреспондент РИА Новости.
На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступления главы государства.
На канал уже подписано более 260 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров.
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