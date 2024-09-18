https://ria.ru/20240918/rt-1973521031.html

В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT

В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 18.09.2024

В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT

Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:01

2024-09-18T22:01

2024-09-18T22:01

в мире

сша

россия

аргентина

дмитрий феоктистов

энтони блинкен

санкции сша против "россии сегодня" и rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_142:0:3251:1749_1920x0_80_0_0_d16254918070df64bdc26157c13ff425.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил журналистам представитель главы государства Мануэль Адорни. "Эта тема чувствительная. Мы пока не делаем заявлений. Мы занимаемся этой темой с точки зрения того, какой риск может представлять этот вопрос", - сказал он. В минувшую пятницу, 13 сентября, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции и "подстрекать толпу", если этого не происходит, хотя в РФ неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в других странах. Вопреки своим заявлениям, никаких конкретных фактов, подтверждающих данные обвинения, Рубин не предоставил. Ранее посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что дипмиссия обратила внимание на тенденциозный материал аргентинского интернет-издания Infobae, который тиражировал заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. По мнению Феоктистова, голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России - это злонамеренная попытка вбить клин между РФ и Аргентиной В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html

https://ria.ru/20240915/ssha-1972767849.html

сша

россия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, энтони блинкен, санкции сша против "россии сегодня" и rt