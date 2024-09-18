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В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 18.09.2024
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22:01 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rt-1973521031.html
В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT
В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 18.09.2024
В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT
Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:01
2024-09-18T22:01
в мире
сша
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
энтони блинкен
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил журналистам представитель главы государства Мануэль Адорни. "Эта тема чувствительная. Мы пока не делаем заявлений. Мы занимаемся этой темой с точки зрения того, какой риск может представлять этот вопрос", - сказал он. В минувшую пятницу, 13 сентября, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции и "подстрекать толпу", если этого не происходит, хотя в РФ неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в других странах. Вопреки своим заявлениям, никаких конкретных фактов, подтверждающих данные обвинения, Рубин не предоставил. Ранее посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что дипмиссия обратила внимание на тенденциозный материал аргентинского интернет-издания Infobae, который тиражировал заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. По мнению Феоктистова, голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России - это злонамеренная попытка вбить клин между РФ и Аргентиной В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html
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в мире, сша, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, энтони блинкен, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов, Энтони Блинкен, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT

Власти Аргентины пока не хотят давать оценку обвинениям госдепа США в адрес RT

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил журналистам представитель главы государства Мануэль Адорни.
«
"Эта тема чувствительная. Мы пока не делаем заявлений. Мы занимаемся этой темой с точки зрения того, какой риск может представлять этот вопрос", - сказал он.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ
Вчера, 01:38
В минувшую пятницу, 13 сентября, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции и "подстрекать толпу", если этого не происходит, хотя в РФ неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в других странах. Вопреки своим заявлениям, никаких конкретных фактов, подтверждающих данные обвинения, Рубин не предоставил.
Ранее посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что дипмиссия обратила внимание на тенденциозный материал аргентинского интернет-издания Infobae, который тиражировал заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. По мнению Феоктистова, голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России - это злонамеренная попытка вбить клин между РФ и Аргентиной
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT
15 сентября, 01:10
 
В миреСШАРоссияАргентинаДмитрий ФеоктистовЭнтони БлинкенСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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