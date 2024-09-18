В Аргентине не стали комментировать обвинения США в адрес RT
Власти Аргентины пока не хотят давать оценку обвинениям госдепа США в адрес RT
Офис телеканала RT. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Власти Аргентины пока не комментируют заявления госдепартамента США с обвинениями в адрес RT в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея, сообщил журналистам представитель главы государства Мануэль Адорни.
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"Эта тема чувствительная. Мы пока не делаем заявлений. Мы занимаемся этой темой с точки зрения того, какой риск может представлять этот вопрос", - сказал он.
В минувшую пятницу, 13 сентября, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции и "подстрекать толпу", если этого не происходит, хотя в РФ неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в других странах. Вопреки своим заявлениям, никаких конкретных фактов, подтверждающих данные обвинения, Рубин не предоставил.
Ранее посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что дипмиссия обратила внимание на тенденциозный материал аргентинского интернет-издания Infobae, который тиражировал заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. По мнению Феоктистова, голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России - это злонамеренная попытка вбить клин между РФ и Аргентиной
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT
15 сентября, 01:10