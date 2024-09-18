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Сотрудника ОПК осудили за шпионаж на иностранное государство - РИА Новости, 18.09.2024
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18:50 18.09.2024 (обновлено: 18:51 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973490030.html
Сотрудника ОПК осудили за шпионаж на иностранное государство
Сотрудника ОПК осудили за шпионаж на иностранное государство - РИА Новости, 18.09.2024
Сотрудника ОПК осудили за шпионаж на иностранное государство
Россиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:50
2024-09-18T18:51
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщается на сайте Генпрокуратуры. "Тридцатипятилетний Станислав Скшетуский – работник одного из оборонных предприятий, признан виновным по части 3 статьи 30, статье 275.1 УК РФ (покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством)... Пензенский областной суд приговорил Скшетуского к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. По данным следствия, что, будучи противником СВО, Скшетуский решил покинуть Россию и получить политическое убежище в Польше. Отмечается, что для этого с 30 ноября по 21 декабря 2023 года он пытался вести переписку с представителями иностранного государства и передавать им сведения, угрожающие безопасности РФ. Подчеркивается, что правоохранители задокументировали противоправные действия мужчины и задержали его.
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россия, польша, генеральная прокуратура рф, сво, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Генеральная прокуратура РФ, СВО, Происшествия
Сотрудника ОПК осудили за шпионаж на иностранное государство

Россиянина, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам колонии

© Генпрокуратура России/TelegramРоссиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством
Россиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Генпрокуратура России/Telegram
Россиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россиянина Станислава Скшетуского, работавшего в сфере ОПК, приговорили к 3 годам 4 месяцам по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Тридцатипятилетний Станислав Скшетуский – работник одного из оборонных предприятий, признан виновным по части 3 статьи 30, статье 275.1 УК РФ (покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством)... Пензенский областной суд приговорил Скшетуского к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
По данным следствия, что, будучи противником СВО, Скшетуский решил покинуть Россию и получить политическое убежище в Польше. Отмечается, что для этого с 30 ноября по 21 декабря 2023 года он пытался вести переписку с представителями иностранного государства и передавать им сведения, угрожающие безопасности РФ. Подчеркивается, что правоохранители задокументировали противоправные действия мужчины и задержали его.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаГенеральная прокуратура РФСВОПроисшествия
 
 
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