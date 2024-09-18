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В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных - РИА Новости, 18.09.2024
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18:19 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973483063.html
В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных
В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных - РИА Новости, 18.09.2024
В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных
Россия не фиксирует роста объема фальсификата в кормах для домашних животных, он примерно такой же, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:19
2024-09-18T18:19
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия не фиксирует роста объема фальсификата в кормах для домашних животных, он примерно такой же, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Международного рыбопромышленного форума. "(Объем фальсификата по кормам для домашних животных - ред.) не увеличился. Он примерно такой же, поэтому и нет увеличения иностранцев", - сказал Данкверт. По его словам, ситуация с импортом кормов "обстоит хорошо": "Кто хочет - тот поставляет. Но не все теперь поставляют, потому что они знают, что продукцию проверяют". Он добавил, что Россия значительно увеличила производство по кормам, отечественные компании сегодня делают более качественную продукцию. Данкверт связал это с тем, что сотрудники на заводах по производству корма работают в тех же требованиях, в которых работали по мясу. "Это все в основном мясники", - подытожил он. В феврале Россельхознадзор заявлял, что ведомство регулярно отслеживает качество и безопасность кормов и продолжает выявлять многочисленные случаи несоответствий и нарушений, "что говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами". Так, Россельхознадзор с 6 февраля приостановил поставки кормов для домашних животных с итальянского предприятия компании Hill's. Всего за 2023 год специалисты службы выявили более 44 случаев несоответствий и нарушений в кормовой продукции для домашних животных.
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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество
Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Здоровье - Общество
В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных

Данкверт: объем фальсификата в кормах для домашних животных не увеличился

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСобаки породы белый малый немецкий шпиц
Собаки породы белый малый немецкий шпиц - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собаки породы белый малый немецкий шпиц . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия не фиксирует роста объема фальсификата в кормах для домашних животных, он примерно такой же, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"(Объем фальсификата по кормам для домашних животных - ред.) не увеличился. Он примерно такой же, поэтому и нет увеличения иностранцев", - сказал Данкверт.
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По его словам, ситуация с импортом кормов "обстоит хорошо": "Кто хочет - тот поставляет. Но не все теперь поставляют, потому что они знают, что продукцию проверяют".
Он добавил, что Россия значительно увеличила производство по кормам, отечественные компании сегодня делают более качественную продукцию. Данкверт связал это с тем, что сотрудники на заводах по производству корма работают в тех же требованиях, в которых работали по мясу. "Это все в основном мясники", - подытожил он.
В феврале Россельхознадзор заявлял, что ведомство регулярно отслеживает качество и безопасность кормов и продолжает выявлять многочисленные случаи несоответствий и нарушений, "что говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами". Так, Россельхознадзор с 6 февраля приостановил поставки кормов для домашних животных с итальянского предприятия компании Hill's. Всего за 2023 год специалисты службы выявили более 44 случаев несоответствий и нарушений в кормовой продукции для домашних животных.
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