https://ria.ru/20240918/rossiya-1973483063.html

В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных

В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных - РИА Новости, 18.09.2024

В Россельхознадзоре оценили качество кормов для домашних животных

Россия не фиксирует роста объема фальсификата в кормах для домашних животных, он примерно такой же, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:19

2024-09-18T18:19

2024-09-18T18:19

россия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия не фиксирует роста объема фальсификата в кормах для домашних животных, он примерно такой же, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Международного рыбопромышленного форума. "(Объем фальсификата по кормам для домашних животных - ред.) не увеличился. Он примерно такой же, поэтому и нет увеличения иностранцев", - сказал Данкверт. По его словам, ситуация с импортом кормов "обстоит хорошо": "Кто хочет - тот поставляет. Но не все теперь поставляют, потому что они знают, что продукцию проверяют". Он добавил, что Россия значительно увеличила производство по кормам, отечественные компании сегодня делают более качественную продукцию. Данкверт связал это с тем, что сотрудники на заводах по производству корма работают в тех же требованиях, в которых работали по мясу. "Это все в основном мясники", - подытожил он. В феврале Россельхознадзор заявлял, что ведомство регулярно отслеживает качество и безопасность кормов и продолжает выявлять многочисленные случаи несоответствий и нарушений, "что говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами". Так, Россельхознадзор с 6 февраля приостановил поставки кормов для домашних животных с итальянского предприятия компании Hill's. Всего за 2023 год специалисты службы выявили более 44 случаев несоответствий и нарушений в кормовой продукции для домашних животных.

https://ria.ru/20240829/korm-1969278969.html

https://radiosputnik.ru/20240910/zhivotnye-1971769407.html

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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество