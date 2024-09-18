https://ria.ru/20240918/rossiya-1973426546.html
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев - РИА Новости, 18.09.2024
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев
Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:35
2024-09-18T15:35
2024-09-18T15:35
экономика
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_70:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_0b27c116b2298932d49ebdf5eb8b406a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума. "Рыбохозяйственный комплекс в нашей стране развивается достаточно успешно. Он в последние годы демонстрирует серьезный рост. В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", - сказал Патрушев. Он отметил, что на сегодняшний день вылов биоресурсов достигает 5 миллионов тонн в год, за последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем на 1 миллион тонн. А в прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн. "Это обусловлено той работой, которая ведется, обусловлено глубокой модернизацией отрасли. И я здесь хочу отметить, что эта модернизация проводится при поддержке государства", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240529/putin-1949119424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e7cdfea9cc5837cfd8b866d4fd82249a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев
Патрушев: Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума.
"Рыбохозяйственный комплекс в нашей стране развивается достаточно успешно. Он в последние годы демонстрирует серьезный рост. В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", - сказал Патрушев.
Он отметил, что на сегодняшний день вылов биоресурсов достигает 5 миллионов тонн в год, за последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем на 1 миллион тонн. А в прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн.
"Это обусловлено той работой, которая ведется, обусловлено глубокой модернизацией отрасли. И я здесь хочу отметить, что эта модернизация проводится при поддержке государства", - добавил Патрушев.