https://ria.ru/20240918/rossiya-1973426546.html

Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев

Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев - РИА Новости, 18.09.2024

Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев

Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:35

2024-09-18T15:35

2024-09-18T15:35

экономика

россия

дмитрий патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума. "Рыбохозяйственный комплекс в нашей стране развивается достаточно успешно. Он в последние годы демонстрирует серьезный рост. В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", - сказал Патрушев. Он отметил, что на сегодняшний день вылов биоресурсов достигает 5 миллионов тонн в год, за последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем на 1 миллион тонн. А в прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн. "Это обусловлено той работой, которая ведется, обусловлено глубокой модернизацией отрасли. И я здесь хочу отметить, что эта модернизация проводится при поддержке государства", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20240529/putin-1949119424.html

россия

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экономика, россия, дмитрий патрушев