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Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев - РИА Новости, 18.09.2024
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15:35 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973426546.html
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев - РИА Новости, 18.09.2024
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев
Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:35
2024-09-18T15:35
экономика
россия
дмитрий патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума. "Рыбохозяйственный комплекс в нашей стране развивается достаточно успешно. Он в последние годы демонстрирует серьезный рост. В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", - сказал Патрушев. Он отметил, что на сегодняшний день вылов биоресурсов достигает 5 миллионов тонн в год, за последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем на 1 миллион тонн. А в прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн. "Это обусловлено той работой, которая ведется, обусловлено глубокой модернизацией отрасли. И я здесь хочу отметить, что эта модернизация проводится при поддержке государства", - добавил Патрушев.
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, сообщил Патрушев

Патрушев: Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума.
"Рыбохозяйственный комплекс в нашей стране развивается достаточно успешно. Он в последние годы демонстрирует серьезный рост. В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", - сказал Патрушев.
Он отметил, что на сегодняшний день вылов биоресурсов достигает 5 миллионов тонн в год, за последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем на 1 миллион тонн. А в прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн.
"Это обусловлено той работой, которая ведется, обусловлено глубокой модернизацией отрасли. И я здесь хочу отметить, что эта модернизация проводится при поддержке государства", - добавил Патрушев.
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