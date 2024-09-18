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Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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01:38 18.09.2024 (обновлено: 02:03 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html
Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ
Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ
Россия оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций США против российских СМИ, но считает, что в обмене санкциями по принципу "зуб за РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:38
2024-09-18T02:03
анатолий антонов
маргарита симоньян
антон анисимов
вашингтон (штат)
сша
россия
фбр
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций США против российских СМИ, но считает, что в обмене санкциями по принципу "зуб за зуб" нет ничего хорошего, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Оставляем за собой право реагировать ассиметрично – ровно так, как это соотносится с национальными интересами России. Конечно, в инициированном американской стороной обмене санкционными ударами по принципу "око за око, зуб за зуб" – теперь и по журналистам – нет ничего хорошего. Это явно не способствует выведению отношений наших стран на хотя бы предсказуемую траекторию, не говоря уже об их излечении", - сказал российский дипломат журналистам. Посол заявил, что истории, когда ФБР врывается к российским журналистам с целью провести обыски, производят на него "неизгладимое впечатление" и он благодарен российским журналистам "за мужество и работу в тяжелейших условиях". Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
https://ria.ru/20240917/sanktsii-1973173917.html
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анатолий антонов, маргарита симоньян, антон анисимов, вашингтон (штат), сша, россия, фбр, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Анатолий Антонов, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Вашингтон (штат), США, Россия, ФБР, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ

Посол Антонов: Россия оставляет за собой право на реакцию на санкции против СМИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций США против российских СМИ, но считает, что в обмене санкциями по принципу "зуб за зуб" нет ничего хорошего, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Оставляем за собой право реагировать ассиметрично – ровно так, как это соотносится с национальными интересами России. Конечно, в инициированном американской стороной обмене санкционными ударами по принципу "око за око, зуб за зуб" – теперь и по журналистам – нет ничего хорошего. Это явно не способствует выведению отношений наших стран на хотя бы предсказуемую траекторию, не говоря уже об их излечении", - сказал российский дипломат журналистам.
Председатель Общероссийской общественной организации Союз журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм
Вчера, 14:00
Посол заявил, что истории, когда ФБР врывается к российским журналистам с целью провести обыски, производят на него "неизгладимое впечатление" и он благодарен российским журналистам "за мужество и работу в тяжелейших условиях".
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
16 сентября, 23:19
 
Анатолий АнтоновМаргарита СимоньянАнтон АнисимовВашингтон (штат)СШАРоссияФБРГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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