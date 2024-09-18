https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html

Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ

Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Антонов предупредил о праве России на ответ на санкции против СМИ

Россия оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций США против российских СМИ, но считает, что в обмене санкциями по принципу "зуб за РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:38

2024-09-18T01:38

2024-09-18T02:03

анатолий антонов

маргарита симоньян

антон анисимов

вашингтон (штат)

сша

россия

фбр

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций США против российских СМИ, но считает, что в обмене санкциями по принципу "зуб за зуб" нет ничего хорошего, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Оставляем за собой право реагировать ассиметрично – ровно так, как это соотносится с национальными интересами России. Конечно, в инициированном американской стороной обмене санкционными ударами по принципу "око за око, зуб за зуб" – теперь и по журналистам – нет ничего хорошего. Это явно не способствует выведению отношений наших стран на хотя бы предсказуемую траекторию, не говоря уже об их излечении", - сказал российский дипломат журналистам. Посол заявил, что истории, когда ФБР врывается к российским журналистам с целью провести обыски, производят на него "неизгладимое впечатление" и он благодарен российским журналистам "за мужество и работу в тяжелейших условиях". Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".

https://ria.ru/20240917/sanktsii-1973173917.html

https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html

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анатолий антонов, маргарита симоньян, антон анисимов, вашингтон (штат), сша, россия, фбр, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt