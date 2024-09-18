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Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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09:08 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rosneft-1973321015.html
Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ
Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ
Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:08
2024-09-18T09:08
экономика
россия
андрей шишкин (директор театра оперы и балета екатеринбурга)
роснефть
башнефть
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье. В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там. В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там. "Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.
https://realty.ria.ru/20220920/gordeev-1818198245.html
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экономика, россия, андрей шишкин (директор театра оперы и балета екатеринбурга), роснефть, башнефть
Экономика, Россия, Андрей Шишкин (Директор театра оперы и балета Екатеринбурга), Роснефть, Башнефть
Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ

"Коммерсант": вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАндрей Шишкин
Андрей Шишкин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Андрей Шишкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье.
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В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там.
В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там.
"Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.
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ЭкономикаРоссияАндрей Шишкин (Директор театра оперы и балета Екатеринбурга)РоснефтьБашнефть
 
 
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