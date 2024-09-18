Вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию, сообщили СМИ
"Коммерсант": вице-президент "Роснефти" Шишкин покинул компанию
Андрей Шишкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье.
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В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там.
В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там.
"Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.
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