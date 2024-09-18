https://ria.ru/20240918/rosatom-1973313247.html

Россия и Бангладеш готовятся к "физпуску" реактора энергоблока АЭС "Руппур"

Россия и Бангладеш готовятся к "физпуску" реактора энергоблока АЭС "Руппур" - РИА Новости, 18.09.2024

Россия и Бангладеш готовятся к "физпуску" реактора энергоблока АЭС "Руппур"

"Росатом" с коллегами в Бангладеш практически вплотную подошли к физпуску реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур", заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:52

2024-09-18T06:52

2024-09-18T06:53

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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. "Росатом" с коллегами в Бангладеш практически вплотную подошли к физпуску реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур", заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Нашей гордостью является проект сооружения АЭС "Руппур" в Бангладеш. Осенью 2023 года на площадку завезли первую партию свежего ядерного топлива (СЯТ), что превратило Бангладеш в новую "ядерную державу", использующую технологии мирного атома. Совместно с бангладешскими коллегами мы практически вплотную подошли к ключевой вехе проекта - физпуску реактора первого энергоблока", - отметил Арсеев. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.

https://ria.ru/20240917/aes-1973213230.html

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в мире, бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, россия