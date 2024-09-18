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Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2024
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05:52 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2024
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:52
2024-09-18T05:52
вьетнам
москва
ханой
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения во (Вьетнаме - ред.) современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - отметил Арсеев. Топ-менеджер госкорпорации также напомнил, что российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора во вьетнамском Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
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вьетнам, москва, ханой, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вьетнам, Москва, Ханой, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме

"Росатом": Москва и Ханой готовы создать Центр ядерных технологий во Вьетнаме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения во (Вьетнаме - ред.) современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - отметил Арсеев.
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Топ-менеджер госкорпорации также напомнил, что российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора во вьетнамском Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения.
 
ВьетнамМоскваХанойГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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