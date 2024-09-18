https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html

Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме

Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2024

Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме

Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:52

2024-09-18T05:52

2024-09-18T05:52

вьетнам

москва

ханой

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения во (Вьетнаме - ред.) современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - отметил Арсеев. Топ-менеджер госкорпорации также напомнил, что российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора во вьетнамском Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html

вьетнам

москва

ханой

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вьетнам, москва, ханой, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"