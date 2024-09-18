https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 18.09.2024
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:52
2024-09-18T05:52
2024-09-18T05:52
вьетнам
москва
ханой
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения во (Вьетнаме - ред.) современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - отметил Арсеев. Топ-менеджер госкорпорации также напомнил, что российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора во вьетнамском Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
вьетнам
москва
ханой
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вьетнам, москва, ханой, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вьетнам, Москва, Ханой, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
"Росатом": Москва и Ханой готовы создать Центр ядерных технологий во Вьетнаме
ДЖАКАРТА, 18 сен - РИА Новости. Москва и Ханой готовы к реализации на практике проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения во (Вьетнаме - ред.) современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года", - отметил Арсеев.
Топ-менеджер госкорпорации также напомнил, что российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора во вьетнамском Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения.