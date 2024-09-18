https://ria.ru/20240918/reys-1973306235.html

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали - РИА Новости, 18.09.2024

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы, выполняемый "Аэрофлотом", приземлился на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:21

2024-09-18T03:21

2024-09-18T09:11

аэрофлот

москва

индонезия

денпасар

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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы, выполняемый "Аэрофлотом", приземлился на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости. По данным авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполняться два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.

https://ria.ru/20240719/bali-1960708753.html

https://ria.ru/20240613/turizm-1952474747.html

москва

индонезия

денпасар

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аэрофлот, москва, индонезия, денпасар