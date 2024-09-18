https://ria.ru/20240918/reys-1973306235.html
Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали
Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали - РИА Новости, 18.09.2024
Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали
Первый за четыре года прямой рейс из Москвы, выполняемый "Аэрофлотом", приземлился на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:21
2024-09-18T03:21
2024-09-18T09:11
аэрофлот
москва
индонезия
денпасар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973320894_0:549:1200:1224_1920x0_80_0_0_221658490cb46b180746d83de83bda00.jpg
ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы, выполняемый "Аэрофлотом", приземлился на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости. По данным авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполняться два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
https://ria.ru/20240719/bali-1960708753.html
https://ria.ru/20240613/turizm-1952474747.html
москва
индонезия
денпасар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973320894_0:521:1200:1421_1920x0_80_0_0_a8d4d0500c51f8f826470c334b5fd5f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, москва, индонезия, денпасар
Аэрофлот, Москва, Индонезия, Денпасар
Первый за четыре года прямой рейс из Москвы приземлился на Бали
Первый за четыре года прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы приземлился на Бали