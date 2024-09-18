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В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды - РИА Новости, 18.09.2024
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23:06 18.09.2024
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В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды
В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды - РИА Новости, 18.09.2024
В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды
Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:06
2024-09-18T23:06
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ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона. Во вторник бригада скорой помощи доставила семилетнего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу с взрывными травмами кистей рук. По данным СУСК РФ республики, ребенок, находясь вблизи дома на одной из улиц села Камбилеевское, поджег петарды в металлической банке. Пиротехника взорвалась в руках ребенка, причинив ему телесные повреждения и термические ожоги. "Экстренное оперативное вмешательство осуществлялось четырьмя медицинскими бригадами РДКБ в составе травматологов, хирургов и урологов, также потребовалось участие сосудистого хирурга республиканской клинической больницы", - сообщили в минздраве региона. В пресс-службе также отметили, что сохранить кисть левой руки не представлялось возможным из-за характера повреждений. "Удалось сохранить два пальца правой руки. Вследствие травмы большая кровопотеря, множественные оскольчатые раны тела. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь". - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
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происшествия, россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды

Врачи борются за жизнь 7-летнего ребенка после взрыва петарды в Северной Осетии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона.
Во вторник бригада скорой помощи доставила семилетнего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу с взрывными травмами кистей рук.
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По данным СУСК РФ республики, ребенок, находясь вблизи дома на одной из улиц села Камбилеевское, поджег петарды в металлической банке. Пиротехника взорвалась в руках ребенка, причинив ему телесные повреждения и термические ожоги.
«
"Экстренное оперативное вмешательство осуществлялось четырьмя медицинскими бригадами РДКБ в составе травматологов, хирургов и урологов, также потребовалось участие сосудистого хирурга республиканской клинической больницы", - сообщили в минздраве региона.
В пресс-службе также отметили, что сохранить кисть левой руки не представлялось возможным из-за характера повреждений.
"Удалось сохранить два пальца правой руки. Вследствие травмы большая кровопотеря, множественные оскольчатые раны тела. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь". - уточнили в ведомстве.
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