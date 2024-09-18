В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды
Врачи борются за жизнь 7-летнего ребенка после взрыва петарды в Северной Осетии
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона.
Во вторник бригада скорой помощи доставила семилетнего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу с взрывными травмами кистей рук.
По данным СУСК РФ республики, ребенок, находясь вблизи дома на одной из улиц села Камбилеевское, поджег петарды в металлической банке. Пиротехника взорвалась в руках ребенка, причинив ему телесные повреждения и термические ожоги.
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"Экстренное оперативное вмешательство осуществлялось четырьмя медицинскими бригадами РДКБ в составе травматологов, хирургов и урологов, также потребовалось участие сосудистого хирурга республиканской клинической больницы", - сообщили в минздраве региона.
В пресс-службе также отметили, что сохранить кисть левой руки не представлялось возможным из-за характера повреждений.
"Удалось сохранить два пальца правой руки. Вследствие травмы большая кровопотеря, множественные оскольчатые раны тела. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь". - уточнили в ведомстве.
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