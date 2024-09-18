https://ria.ru/20240918/rebenok-1973527176.html

В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды

В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды - РИА Новости, 18.09.2024

В Северной Осетии ребенок получил тяжелые травмы при взрыве петарды

Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:06

2024-09-18T23:06

2024-09-18T23:06

происшествия

россия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Четыре бригады врачей борются за жизнь семилетнего ребенка, пострадавшего после взрыва петарды в Северной Осетии, сообщает минздрав региона. Во вторник бригада скорой помощи доставила семилетнего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу с взрывными травмами кистей рук. По данным СУСК РФ республики, ребенок, находясь вблизи дома на одной из улиц села Камбилеевское, поджег петарды в металлической банке. Пиротехника взорвалась в руках ребенка, причинив ему телесные повреждения и термические ожоги. "Экстренное оперативное вмешательство осуществлялось четырьмя медицинскими бригадами РДКБ в составе травматологов, хирургов и урологов, также потребовалось участие сосудистого хирурга республиканской клинической больницы", - сообщили в минздраве региона. В пресс-службе также отметили, что сохранить кисть левой руки не представлялось возможным из-за характера повреждений. "Удалось сохранить два пальца правой руки. Вследствие травмы большая кровопотеря, множественные оскольчатые раны тела. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь". - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html

https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика северная осетия - алания