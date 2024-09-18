https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html

Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России

Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России - РИА Новости, 18.09.2024

Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России

Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Она пояснила, что онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований были утверждены 5 лет назад, они направлены на диагностику 9 основных заболеваний. "Возможно, пора изменять их... Надо расширять количество локализаций", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". В настоящее время в скрининг входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез (у женщин), рака предстательной железы (у мужчин), а также опухолей толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и денадцатиперстной кишки. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html

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