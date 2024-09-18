https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России - РИА Новости, 18.09.2024
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
общество
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927059541_0:130:2987:1810_1920x0_80_0_0_01f55102174373e722605e2fc5122ae2.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Она пояснила, что онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований были утверждены 5 лет назад, они направлены на диагностику 9 основных заболеваний. "Возможно, пора изменять их... Надо расширять количество локализаций", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". В настоящее время в скрининг входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез (у женщин), рака предстательной железы (у мужчин), а также опухолей толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и денадцатиперстной кишки. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927059541_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8c877d2de0e0036de754e8700f9f5c7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
Минздрав: онкоскрининги в РФ нужно расширить, добавив выявление новых видов рака
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
Она пояснила, что онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований были утверждены 5 лет назад, они направлены на диагностику 9 основных заболеваний.
"Возможно, пора изменять их... Надо расширять количество локализаций", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
В настоящее время в скрининг входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез (у женщин), рака предстательной железы (у мужчин), а также опухолей толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и денадцатиперстной кишки. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.