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Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России - РИА Новости, 18.09.2024
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16:56 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России - РИА Новости, 18.09.2024
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Она пояснила, что онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований были утверждены 5 лет назад, они направлены на диагностику 9 основных заболеваний. "Возможно, пора изменять их... Надо расширять количество локализаций", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". В настоящее время в скрининг входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез (у женщин), рака предстательной железы (у мужчин), а также опухолей толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и денадцатиперстной кишки. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.
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Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России

Минздрав: онкоскрининги в РФ нужно расширить, добавив выявление новых видов рака

© iStock.com / FatCameraВрач разговаривает с ребенком с раком
Врач разговаривает с ребенком с раком - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / FatCamera
Врач разговаривает с ребенком с раком. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онкоскриниги, которые в настоящее время направлены в России на выявление 9 заболеваний, нужно менять, расширяя перечень локализаций злокачественных опухолей, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
Она пояснила, что онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований были утверждены 5 лет назад, они направлены на диагностику 9 основных заболеваний.
"Возможно, пора изменять их... Надо расширять количество локализаций", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
В настоящее время в скрининг входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез (у женщин), рака предстательной железы (у мужчин), а также опухолей толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и денадцатиперстной кишки. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.
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