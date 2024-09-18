https://ria.ru/20240918/putin-1973524390.html
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:39
2024-09-18T22:39
2024-09-18T22:39
московская область (подмосковье)
россия
сергиев посад
владимир путин
михаил мишустин
андрей воробьев
ростех
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Московской области и Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области рассмотреть вопрос о реализации в 2024 - 2030 годах... научно-образовательного кластера федерального уровня", - говорится в тексте документа. Ответственными назначены премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, доложить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода.
https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, владимир путин, михаил мишустин, андрей воробьев, ростех
Московская область (Подмосковье), Россия, Сергиев Посад, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Воробьев, Ростех
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде
Путин дал поручение создать в Сергиевом Посаде научно-образовательный кластер