https://ria.ru/20240918/putin-1973524390.html

Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде

Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024

Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:39

2024-09-18T22:39

2024-09-18T22:39

московская область (подмосковье)

россия

сергиев посад

владимир путин

михаил мишустин

андрей воробьев

ростех

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Московской области и Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области рассмотреть вопрос о реализации в 2024 - 2030 годах... научно-образовательного кластера федерального уровня", - говорится в тексте документа. Ответственными назначены премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, доложить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html

московская область (подмосковье)

россия

сергиев посад

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, владимир путин, михаил мишустин, андрей воробьев, ростех