Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973524390.html
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:39
2024-09-18T22:39
московская область (подмосковье)
россия
сергиев посад
владимир путин
михаил мишустин
андрей воробьев
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966148230_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ecb762f06373598dfbe5ee735f7e7fe.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Московской области и Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области рассмотреть вопрос о реализации в 2024 - 2030 годах... научно-образовательного кластера федерального уровня", - говорится в тексте документа. Ответственными назначены премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, доложить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода.
https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html
московская область (подмосковье)
россия
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966148230_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f24eaff60dcb2ed1b0879f8a16f6652e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, владимир путин, михаил мишустин, андрей воробьев, ростех
Московская область (Подмосковье), Россия, Сергиев Посад, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Воробьев, Ростех
Путин поручил создать научно-образовательный кластер в Сергиевом Посаде

Путин дал поручение создать в Сергиевом Посаде научно-образовательный кластер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня.
Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Московской области и Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области рассмотреть вопрос о реализации в 2024 - 2030 годах... научно-образовательного кластера федерального уровня", - говорится в тексте документа.
Ответственными назначены премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, доложить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Мишустин утвердил устав и состав фонда по сохранению Сергиева Посада
27 июня, 03:09
 
Московская область (Подмосковье)РоссияСергиев ПосадВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей ВоробьевРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала