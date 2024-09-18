https://ria.ru/20240918/putin-1973521500.html

Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада

Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024

Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада

Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд по сохранению и воссозданию исторического облика города Сергиев Посад, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:07

2024-09-18T22:07

2024-09-18T22:07

сергиев посад

россия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий швидковский

русская православная церковь

московский архитектурный институт

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд по сохранению и воссозданию исторического облика города Сергиев Посад, соответствующее распоряжение было опубликовано в среду на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 указа Президента Российской Федерации от 14 июля 2023 года Nº 519 "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области". Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области", - говорится в тексте указа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, в который войдут вице-президент Союза архитекторов России Георгий Солопов, председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, член рабочей группы экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Игорь Шургин (все трое по согласованию), а также ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие участники.

https://ria.ru/20240626/putin-1955662025.html

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергиев посад, россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий швидковский, русская православная церковь, московский архитектурный институт