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Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024
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22:07 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973521500.html
Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада
Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024
Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада
Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд по сохранению и воссозданию исторического облика города Сергиев Посад, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:07
2024-09-18T22:07
сергиев посад
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий швидковский
русская православная церковь
московский архитектурный институт
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд по сохранению и воссозданию исторического облика города Сергиев Посад, соответствующее распоряжение было опубликовано в среду на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 указа Президента Российской Федерации от 14 июля 2023 года Nº 519 "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области". Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области", - говорится в тексте указа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, в который войдут вице-президент Союза архитекторов России Георгий Солопов, председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, член рабочей группы экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Игорь Шургин (все трое по согласованию), а также ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие участники.
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сергиев посад, россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий швидковский, русская православная церковь, московский архитектурный институт
Сергиев Посад, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Швидковский, Русская православная церковь, Московский архитектурный институт
Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада

Путин распорядился создать фонд воссоздания исторического облика Сергиева Посада

© РИА Новости / Анастасия МельниковаСергиев Посад
Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Сергиев Посад. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд по сохранению и воссозданию исторического облика города Сергиев Посад, соответствующее распоряжение было опубликовано в среду на портале официального опубликования правовых актов.
«
"В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 указа Президента Российской Федерации от 14 июля 2023 года Nº 519 "О создании фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области". Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области", - говорится в тексте указа.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, в который войдут вице-президент Союза архитекторов России Георгий Солопов, председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, член рабочей группы экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Игорь Шургин (все трое по согласованию), а также ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие участники.
Путин в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру
26 июня, 17:49
 
Сергиев ПосадРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий ШвидковскийРусская православная церковьМосковский архитектурный институт
 
 
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