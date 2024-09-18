https://ria.ru/20240918/putin-1973520473.html
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 18.09.2024
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:55
2024-09-18T21:55
2024-09-18T21:55
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: 1. Присвоить 11 Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 11 гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил наименование "гвардейская" 51 общевойсковой Донецкой армии. Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 18 сентября.
https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
Путин за героизм присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС РФ