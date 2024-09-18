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Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 18.09.2024
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21:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973520473.html
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 18.09.2024
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:55
2024-09-18T21:55
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: 1. Присвоить 11 Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 11 гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил наименование "гвардейская" 51 общевойсковой Донецкой армии. Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 18 сентября.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России

Путин за героизм присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: 1. Присвоить 11 Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 11 гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе.
Другим указом Путин присвоил наименование "гвардейская" 51 общевойсковой Донецкой армии.
Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 18 сентября.
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