https://ria.ru/20240918/putin-1973520473.html

Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России

Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 18.09.2024

Путин присвоил наименование "гвардейская" двум подразделениям ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:55

2024-09-18T21:55

2024-09-18T21:55

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: 1. Присвоить 11 Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 11 гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил наименование "гвардейская" 51 общевойсковой Донецкой армии. Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 18 сентября.

https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф