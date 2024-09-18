https://ria.ru/20240918/putin-1973512762.html

Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном

Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 18.09.2024

Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующее... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:44

2024-09-18T20:44

2024-09-18T20:55

иран

россия

владимир путин

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующее распоряжение размещено в среду на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в документе.В нем также говорится, что целесообразно осуществить подписание договора "на высшем уровне".

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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иран, россия, владимир путин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)