https://ria.ru/20240918/putin-1973512762.html
Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном
Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 18.09.2024
Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующее... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:44
2024-09-18T20:44
2024-09-18T20:55
иран
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владимир путин
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующее распоряжение размещено в среду на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в документе.В нем также говорится, что целесообразно осуществить подписание договора "на высшем уровне".
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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иран, россия, владимир путин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Иран, Россия, Владимир Путин, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном
Путин принял предложение подписать договор о стратегическом партнерстве с Ираном
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующее распоряжение размещено в среду на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в документе.
В нем также говорится, что целесообразно осуществить подписание договора "на высшем уровне".