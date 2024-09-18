https://ria.ru/20240918/putin-1973509176.html
Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями
Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями
Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:20
2024-09-18T20:20
2024-09-18T20:25
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь (при подготовке личного состава вооруженных сил - ред.) нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях специальной военной операции
https://ria.ru/20240918/putin-1973508706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями
Путин: Минобороны и власти регионов должны решать вопросы подготовки военных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь (при подготовке личного состава вооруженных сил - ред.) нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях специальной военной операции