https://ria.ru/20240918/putin-1973509176.html

Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями

Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями - РИА Новости, 18.09.2024

Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями

Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:20

2024-09-18T20:20

2024-09-18T20:25

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь (при подготовке личного состава вооруженных сил - ред.) нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях специальной военной операции

https://ria.ru/20240918/putin-1973508706.html

россия

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2024

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безопасность, россия, владимир путин