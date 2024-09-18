https://ria.ru/20240918/putin-1973508706.html

Путин потребовал комплектовать армию подготовленным личным составом

Путин потребовал комплектовать армию подготовленным личным составом - РИА Новости, 18.09.2024

Путин потребовал комплектовать армию подготовленным личным составом

Российскую армию необходимо комплектовать подготовленным личным составом, в том числе в новых военных округах, заявил Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:41

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Российскую армию необходимо комплектовать подготовленным личным составом, в том числе в новых военных округах, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО."В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов", — подчеркнул президент.Он добавил, что Министерство обороны и власти регионов должны уделять должное внимание вопросам подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща. Речь идет об использовании всех имеющихся ресурсов, в том числе современной тренажерной базы допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов.Глава государства отметил, что Вооруженные силы будут получать не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, а также систем управления и связи. Он подчеркнул, что для их эффективного применения необходимые высококвалифицированные расчеты и экипажи.Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения."Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции", — сказал он.Путин также подчеркнул, что в войска должны поступить беспилотники — от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых.В понедельник президент своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот шаг вызван ростом числа угроз по периметру российской границы.

https://ria.ru/20240910/putin-1971870824.html

https://ria.ru/20240911/svo-1972055134.html

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Путин об увеличении штатной численности российских войск в новых военных округах Важно обеспечить комплектование российских войск подготовленным личным составом в новых военных округах, на это направлено увеличение штатной численности. Об этом Путин заявил на совещании по развитию Вооруженных сил России в условиях СВО. 2024-09-18T20:13 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф