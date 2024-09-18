https://ria.ru/20240918/putin-1973507714.html
Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран
Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран - РИА Новости, 18.09.2024
Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на международные санкции еще в 2014 году, на 2025 и 2026 годы,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:45
2024-09-18T20:45
2024-09-18T21:12
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на международные санкции еще в 2014 году, на 2025 и 2026 годы, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.
https://ria.ru/20240805/prodovolstvie-1964048669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2025-2026 годы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на международные санкции еще в 2014 году, на 2025 и 2026 годы, соответствующий указ
опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.