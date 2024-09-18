https://ria.ru/20240918/putin-1973507581.html
Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии
Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии - РИА Новости, 18.09.2024
Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО предложил обсудить укрепление и повышение боеготовности ВС. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:08
2024-09-18T20:08
2024-09-18T20:43
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО предложил обсудить укрепление и повышение боеготовности ВС. "Поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240918/putin-1973507405.html
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии
Путин предложил обсудить укрепление и повышение боеготовности вооруженных сил