https://ria.ru/20240918/putin-1973507581.html

Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии

Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии - РИА Новости, 18.09.2024

Путин предложил обсудить повышение боеготовности армии

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО предложил обсудить укрепление и повышение боеготовности ВС. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:08

2024-09-18T20:08

2024-09-18T20:43

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО предложил обсудить укрепление и повышение боеготовности ВС. "Поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240918/putin-1973507405.html

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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины