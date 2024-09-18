https://ria.ru/20240918/putin-1973507405.html

Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота

Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота - РИА Новости, 18.09.2024

Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота

Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:44

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции… У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота", - сказал российский лидер на совещании по вопросам укрепления Вооруженных сил РФ.Президент подчеркнул, что опыт, полученный в ходе СВО, "всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ". Таким образом определяются оптимальные шаги по совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощи армии, добавил глава государства.

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия