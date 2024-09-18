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Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота - РИА Новости, 18.09.2024
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20:06 18.09.2024 (обновлено: 20:44 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973507405.html
Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота
Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота - РИА Новости, 18.09.2024
Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота
Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:06
2024-09-18T20:44
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции… У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота", - сказал российский лидер на совещании по вопросам укрепления Вооруженных сил РФ.Президент подчеркнул, что опыт, полученный в ходе СВО, "всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ". Таким образом определяются оптимальные шаги по совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощи армии, добавил глава государства.
https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о реализации программы переоснащения армии и флота

Путин: Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, реализуется программа их комплексного переоснащения, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Подчеркну, мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции… У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота", - сказал российский лидер на совещании по вопросам укрепления Вооруженных сил РФ.
Президент подчеркнул, что опыт, полученный в ходе СВО, "всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ". Таким образом определяются оптимальные шаги по совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощи армии, добавил глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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